Максим Артамонов Экс-депутат Заксобрания Пермского края Владимир Нелюбин не смог выйти по УДО Против его освобождения выступила прокуратура Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

Ростовский областной суд 6 февраля отменил решение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего депутата Заксобрания Пермского края и совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.



Как пояснила пресс-секретарь областного суда Дина Боброва, теперь у Нелюбина есть возможность подать повторное прошение об УДО в Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции, который находится в Краснодаре.



Напомним, 9 декабря прошлого года Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство заключённого Владимира Нелюбина, отбывающего наказание в колонии Ростовской области, об УДО.

Владимир Нелюбин должен был выйти на свободу 20 декабря. Однако прокуратура внесла представление, и дело было отложено до 6 февраля 2023 года. Интересы Нелюбина в суде представлял адвокат Дмитрий Воротынцев.



В мае 2019 года Ленинский суд Перми приговорил экс-депутата Законодательного собрания и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

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