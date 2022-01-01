Максим Артамонов Прокуратура пытается оспорить УДО совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина Он должен был освободиться 20 декабря Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

В Ростове-на-Дону прокуратура внесла представление на постановление об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего депутата Заксобрания Пермского края и совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина.

Эта информация размещена в картотеке суда. Когда будет рассмотрено ходатайство прокуратуры, пока не известно.

Напомним, 9 декабря, Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство заключённого Владимира Нелюбина, отбывающего наказание в колонии Ростовской области, об УДО.

Владимир Нелюбин должен был выйти на свободу 20 декабря.

В мае 2019 года Ленинский суд Перми приговорил экс-депутата Законодательного собрания и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.