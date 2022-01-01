Владимира Нелюбина выпустят из колонии по УДО Ходатайство экс-депутата Заксобрания удовлетворил суд в Ростове-на-Дону Поделиться Твитнуть

Владимир Нелюбин

Константин Долгановский

В пятницу, 9 декабря, Железнодорожный райсуд Ростова-на-Дону удовлетворил ходатайство заключённого Владимира Нелюбина об условно-досрочном освобождении (УДО). Информация опубликована в картотеке суда.

В райсуде «Новому компаньону» подтвердили эту информацию, отметив, что решение не вступило в законную силу. По УДО Владимир Нелюбин выйдет только 20 декабря.

Напомним, в мае 2019 года Ленинский суд Перми приговорил экс-депутата Законодательного собрания и бывшего совладельца Экопромбанка Владимира Нелюбина к шести годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка. Бизнесмен своей вины не признал, приговор был обжалован, но безрезультатно.

Наказание Нелюбин отбывал в колонии в Ростовской области.

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