Елена Синица Экс-председатель правления «Экопромбанка» отправится на семь лет в колонию общего режима Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, присвоении денег и растрате Поделиться Твитнуть

Андрей Туев

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Экс-председатель правления «Экопромбанка» Андрей Туев отправится на семь лет в колонию общего режима. Такой приговор вынес Ленинский райсуд Перми. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным следствия, в 2013 году председатель правления банка, действуя из корыстных побуждений, выдал компании ООО «Рейс» кредит без обеспечения. При этом он был осведомлён о недобросовестном исполнении этой организацией обязательств по ранее заключённым договорам. В результате было похищено около 250 млн руб.





Помимо этого, Туев в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денежных средств по кредитному договору на сумму 260 млн руб., вывел из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога, в результате чего общество не исполнило обязательства перед банком, а кредитная компания стала банкротом и была ликвидирована.





Бывший руководитель банка скрылся от органов предварительного расследования за пределами России и в августе 2016 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его местонахождение было установлено.





По требованию Генпрокуратуры 28 апреля 2021 года Андрея Туева экстрадировали в Россию из Республики Кипр. В сопровождении спецконвоя банкира доставили в Пермь для участия в следственных действиях.

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