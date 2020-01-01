Уголовное дело экс-председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева направлено в суд Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Туев

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Главное следственное управление ГУ МВД России по Пермскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении экс-председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, присвоении денег, растрате (преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 201 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным следствия, в 2013 году председатель правления банка, действуя из корыстных побуждений, выдал компании ООО «Рейс» кредит без обеспечения. При этом он был осведомлен о недобросовестном исполнении этой организацией обязательств по ранее заключенным договорам. В результате было похищено около 250 млн. рублей.

Помимо этого, Туев в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денежных средств по кредитному договору на сумму 260 млн руб., вывел из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога, в результате чего общество не исполнило обязательства перед банком, а кредитная компания стала банкротом и была ликвидирована.

Бывший руководитель банка скрылся от органов предварительного расследования за пределами России и в августе 2016 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Его местонахождение было установлено.

По требованию генпрокуратуры 28 апреля 2021 года Андрея Туева экстрадировали в Россию из Республики Кипр.

В сопровождении спецконвоя банкира доставили в Пермь для участия в следственных действиях.

Дело в отношении Андрея Туева с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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