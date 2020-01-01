Елена Синица В Россию с Кипра экстрадирован бывший председатель правления пермского «Экопромбанка» Андрей Туев обвиняется в многомиллионной растрате средств кредитной организации Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По требованию федеральной Генпрокуратуры экс-председателя правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрея Туева экстрадировали в Россию с Кипра. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Выдача топ-менеджера пермского банка кипрскими властями по запросу российской стороны состоялась 28 апреля. Как сообщают в ведомстве, Туев обвиняется в злоупотреблении полномочиями и растрате средств.





По данным следствия, с октября по ноябрь 2013 года он, тогда как председатель правления пермского «Экопромбанка», использовал служебное положение и заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО «Рейс». Таким образом, банку был причинён ущерб в размере свыше 240 млн руб.





Помимо этого, сообщатся, что вместе со своим заместителем Туев в интересах ООО «Магнит-Инвест», которое не выполнило условия по возврату денежных средств по кредитному договору на сумму 260 млн руб., вывел из состава обеспечения данного договора объекты недвижимости на сумму залога, в результате чего общество не исполнило обязательства перед банком, а кредитная компания стала банкротом и была ликвидирована.





После отзыва лицензии у «Экопромбанка» следствие заинтересовалось банкиром. Андрея Туева объявили в розыск летом 2016 года. Однако арестовать не успели, он скрылся за рубежом.





В сопровождении спецконвоя Андрей Туев будет доставлен сначала в СИЗО Москвы, а позднее его этапируют в Пермь для участия в следственных действиях.

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