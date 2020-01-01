Кипр определился с датой выдачи бывшего топ-менеджера «Экопромбанка» Фигурант нескольких уголовных дел будет доставлен в Москву на этой неделе Поделиться Поделиться Твитнуть

Андрей Туев

Вконтакте

28 апреля бывший председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев будет выдан властями Кипра представителям Интерпола и ФСИН России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Туев будет доставлен в Москву и отправлен в СИЗО. Позднее его этапируют в Пермь для участия в следственных действиях.

Напомним, Андрея Туева объявили в розыск летом 2016 года. После отзыва лицензии у «Экопромбанка» в отношении банкира было возбуждено несколько уголовных дел. Однако арестовать Туева не успели, он скрылся за рубежом.

Так, Туев обвиняется в «растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения», а также в «злоупотреблении полномочиями, повлёкшими тяжкие последствия».

Например, по версии следствия, банкир помог получить ООО «Рейс» кредит в 250 млн руб. Кредитный договор не был ничем обеспечен, и в итоге средства в банк не вернулись.

Ещё один эпизод, вменяемый Туеву в вину, связан со снятием залога на 32 квартиры, под который ООО «Магнит-Инвест» получило кредит в размере 226 млн руб. Так как залог с имущества был снят, банк не смог обратить на него взыскание.

В 2019 году в отношении Туева возбудили ещё и дело о преднамеренном банкротстве. С 2012 по 2014 год, полагают в МВД, Туев вместе с другими сотрудниками банка вывели из кредитной организации около 2,5 млрд руб.

Напомним, решением Арбитражного суда Пермского края от 29 сентября 2014 г. по делу ОАО АКБ «Экопромбанк» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Определением Арбитражного суда Пермского края от 12 марта 2021 г. срок конкурсного производства в отношении банка продлён на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего банком назначено на 17 сентября 2021 г.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.