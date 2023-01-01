Алёна Бронникова Суд признал жену экс-председателя правления Экопромбанка банкротом Задолженность Татьяны Мазуки составила 56 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 27 сентября вынес решение о признании бывшей начальницы казначейства «Экопромбанка» Татьяны Мазуки несостоятельной. Соответствующий документ опубликован в картотеке суда.

«На дату судебного разбирательства по делу в реестр требований кредиторов должника включены требования одного кредитора — ОАО АКБ "Экопромбанк" в общей сумме 56,6 млн руб. Финансовым управляющим представлен отчёт о результатах проведения реструктуризации долгов гражданина, сделан вывод о целесообразности введения процедуры реализации имущества гражданина», — сообщается в решении суда.

Заседание, где рассмотрят вопрос о завершении процедуры реализации имущества, состоится 29 февраля 2024 года. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу конкурсного управляющего банка госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» с должницы 6 тыс. руб. в счёт возмещения расходов по уплате госпошлины.

Ранее Татьяна Мазука возглавляла в Экопромбанке казначейство. В августе 2014 года Банк России принял решение отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», в 2016 году Татьяна Мазука улетела в Мюнхен с несовершеннолетним сыном, сейчас она находится на Кипре.

С заявлением о признании её банкротом организация обратилась в суд в декабре 2022 года. Должница являлась супругой бывшего председателя правления банка Андрея Туева. Его в октябре прошлого года приговорили к семи годам колонии общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, присвоении денег и растрате.





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