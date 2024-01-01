Алёна Бронникова В Перми суд признал действия конкурсного управляющего Экопромбанка незаконными Июльское постановление арбитража было отменено Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Семнадцатый арбитражный суд Пермского края признал незаконным бездействие госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая выполняет функции конкурсного управляющего АКБ «Экопромбанк», в рамках дела о банкротстве организации. Резолютивная часть постановления от 5 февраля опубликована в картотеке судебных дел.

Как следует из документов суда, в 2021 году кредитор Арсений Грищенко обратился в суд с жалобой на действия АСВ. По его мнению, конкурсный управляющий своевременно не принял меры по субординации требований экс-владельца Экопромбанка Петра Кондрашева, не подал заявление об оспаривании сделок по выводу денежных средств в период наличия у организации признаков неплатёжеспособности, которые были совершены им и связанными с ним компаниями «Капитал Инвест Центр», «Горные машины Урала», «ИК «Базис» и «Минерал Групп». Также Грищенко обвинил АСВ в пропуске срока на подачу заявления о привлечении Кондрашева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка с требованием о взыскании убытков на общую сумму 253,3 млн руб.

В июле 2023 года краевой Арбитражный суд удовлетворил заявление в первой части. Требования о взыскании задолженности были выделены в отдельное производство.

Постановлением Семнадцатого арбитражного суда 5 февраля определение нижестоящей инстанции было отменено. Жалоба Грищенко была удовлетворена частично.

«Признать незаконным бездействие «Агентства по страхованию вкладов», выразившееся в неподаче заявления об оспаривании ряда сделок в деле о банкротстве Экопромбанка. В оставшейся части в удовлетворении жалобы отказать», — сообщается в резолютивной части постановления.

Решение суда может быть обжаловано в порядке кассационного производства в течение месяца.

Напомним, Экопромбанк признан несостоятельным (банкротом) в 2014 году, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено АСВ. В апреле 2022 года суд привлёк к субсидиарной ответственности Петра Кондрашева. Потенциальная сумма составляла 4,1 млрд руб.

В октябре того же года Ленинский райсуд отправил экс-председателя правления Экопромбанка Андрея Туева на семь лет в колонию общего режима по обвинению в злоупотреблении полномочиями, присвоении денег и растрате. Осенью 2023 года суд признал его жену, бывшую начальницу казначейства Экопромбанка Татьяну Мазуку банкротом.

Кроме того, в отношении экс-депутата регионального парламента и бывшего председателя наблюдательного совета банка Владимира Нелюбина в мае 2019 года был вынесен приговор за мошенничество в особо крупном размере. Владимир Нелюбин обвинялся в хищении у банка около 215 млн руб. и 7 млн руб. у вкладчицы банка, его приговорили к шести годам и трём месяцам лишения свободы. Осенью прошлого года он освободился из колонии в Ростовской области по УДО.





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