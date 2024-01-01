Алёна Бронникова
В Перми суд признал действия конкурсного управляющего Экопромбанка незаконными
Июльское постановление арбитража было отменено
Семнадцатый арбитражный суд Пермского края признал незаконным бездействие госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая выполняет функции конкурсного управляющего АКБ «Экопромбанк», в рамках дела о банкротстве организации. Резолютивная часть постановления от 5 февраля опубликована в картотеке судебных дел.
Как следует из документов суда, в 2021 году кредитор Арсений Грищенко обратился в суд с жалобой на действия АСВ. По его мнению, конкурсный управляющий своевременно не принял меры по субординации требований экс-владельца Экопромбанка Петра Кондрашева, не подал заявление об оспаривании сделок по выводу денежных средств в период наличия у организации признаков неплатёжеспособности, которые были совершены им и связанными с ним компаниями «Капитал Инвест Центр», «Горные машины Урала», «ИК «Базис» и «Минерал Групп». Также Грищенко обвинил АСВ в пропуске срока на подачу заявления о привлечении Кондрашева к субсидиарной ответственности по обязательствам банка с требованием о взыскании убытков на общую сумму 253,3 млн руб.
В июле 2023 года краевой Арбитражный суд удовлетворил заявление в первой части. Требования о взыскании задолженности были выделены в отдельное производство.
Постановлением Семнадцатого арбитражного суда 5 февраля определение нижестоящей инстанции было отменено. Жалоба Грищенко была удовлетворена частично.
«Признать незаконным бездействие «Агентства по страхованию вкладов», выразившееся в неподаче заявления об оспаривании ряда сделок в деле о банкротстве Экопромбанка. В оставшейся части в удовлетворении жалобы отказать», — сообщается в резолютивной части постановления.
Решение суда может быть обжаловано в порядке кассационного производства в течение месяца.
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