Бывшего директора «Сильвинита» привлекут к субсидиарной ответственности по долгам «Экопромбанка» Потенциальная сумма составляет 4,1 млрд рублей Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края принял решение по требованию Агенства страхования вкладов (АСВ) привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ОАО «Сильвинит» Петра Кондрашева по обязательствам ОАО АКБ «Экопромбанк». Потенциальная сумма субсидиарной ответственности составляет 4,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе АСВ.

Напомним, «Экопромбанк» признан несостоятельным (банкротом) в 2014 году, в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначено Агентство.

По состоянию на 1 октября, общий размер обязательств банка перед кредиторами составляет более 6,3 млрд руб.

Ранее к гражданско-правовой ответственности был привлечен топ-менеджмент банка.

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