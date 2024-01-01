Готовность ледовой арены на Иве в Перми составляет 15,5% Ввод в эксплуатацию ожидается в декабре Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Техническая готовность ледовой арены, которую возводят в м/р Ива в Перми в рамках нацпроекта «Демография», составляет 15,5%. Об этом на заседании комитета Заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры сообщила заместитель министра физкультуры и спорта Ирина Миусская.

Ввод в эксплуатацию объекта ожидается в декабре 2024 года. На работы выделено 1,38 млрд руб., из них 128,7 млн руб. из федерального, 381,3 млн руб. из краевого бюджета, остальные 874 млн руб. — средства инвестора.

Презентация министерства физической культуры и спорта Пермского края

В своём докладе Ирина Миусская также рассказала, что техническая готовность стадиона «Юность», где ведутся работы по реконструкции, составляет 23%. Ввод в эксплуатацию запланирован летом 2025 года. В марте краевые власти отмечали, что работы ведутся по графику. Здесь появится четырёхэтажный комплекс площадью более 9 тыс. кв. м. Новые трибуны открытой арены смогут вмещать около 1,6 тыс. человек. На стадионе будет создан конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, а внутри него расположатся поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол.

Ещё два спортивных объекта ожидают завершение строительства в текущем году. Это крытый многофункциональный спортивный центр для круглогодичного использования по ул. Гайдара, 12б в Мотовилихе (объём финансирования — 132,4 млн руб.) и фиджитал-центр в Индустриальном районе Перми (95,6 млн руб.).

Презентация министерства физической культуры и спорта Пермского края

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что генеральному директору концессионера строительства ледовой арены в м/р Ива объявлено предостережение в связи с отставанием от графика работ. В минспорта пояснили, что отставание вызвано внесением изменений в проектно-сметную документацию в связи с заменой ледового оборудования и уточнением технических характеристик ледового поля. В данный момент согласована дорожная карта, концессионеру поставлена задача ускорить темпы.

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