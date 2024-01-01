Алёна Бронникова В Перми начали возводить каркас нового здания стадиона «Юность» Все работы планируется завершить до конца года Поделиться Твитнуть

На территории пермского стадиона «Юность», где ведутся работы по реконструкции, начали возводить каркас административного здания. Информация и видео со стройплощадки появились в соцсетях краевого правительства.

«Прямо сейчас подрядчик ООО "Кинетика" возводит каркас административного здания. Рабочие ведут устройство наружных стен первого этажа. Продолжается и строительство канала холодоснабжения для спортивного овала», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что все работы идут по графику. Окончить строительство планируется до конца 2024 года.

Напомним, реконструкция стадиона «Юность» ведётся в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» с помощью Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома», который направил на объект 1,5 млрд руб. Проектом предусмотрено возведение нового четырёхэтажного спорткомплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м. Также будет обновлена открытая арена — её новые трибуны смогут вмещать около 1,6 тыс. человек. Кроме того, на стадионе будет создан конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, а внутри него расположатся поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол.

Строительство канала холодоснабжения для конькобежного овала началось в феврале. Тогда же подрядчик приступил к устройству фундамента для новых трибун. Работы над свайным полем и сооружение фундаментов для мачт освещения завершены.

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