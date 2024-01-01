В Перми на стадионе «Юность» началось устройство фундамента для новых трибун Работы над свайным полем уже завершены Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства строительства Пермского края

На площадке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27), который сейчас проходит реконструкцию, началось устройство фундамента для новых трибун, работы над свайным полем завершены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края. В другой части площадки сооружены фундаменты для мачт освещения, сами мачты также уже на объекте. В настоящий момент идёт строительство канала хладоснабжения для спортивного овала.

Напомним, реконструкция стадиона «Юность» ведётся в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» с помощью Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома», который направил на объект 1,5 млрд руб. Работы выполняет строительная компания «Кинетика».

Проектом предусмотрено, что на стадионе будет возведён новый четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м. Открытая арена также обновится, её новые трибуны будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек. Кроме того, на стадионе будет создан конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, а внутри него расположатся поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол.

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