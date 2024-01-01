В Перми на стадионе «Юность» началось устройство фундамента для новых трибун
Работы над свайным полем уже завершены
На площадке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27), который сейчас проходит реконструкцию, началось устройство фундамента для новых трибун, работы над свайным полем завершены. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства Пермского края. В другой части площадки сооружены фундаменты для мачт освещения, сами мачты также уже на объекте. В настоящий момент идёт строительство канала хладоснабжения для спортивного овала.
Напомним, реконструкция стадиона «Юность» ведётся в рамках краевой инфраструктурной программы «Пермь-300» с помощью Фонда поддержки социальных инициатив «Газпрома», который направил на объект 1,5 млрд руб. Работы выполняет строительная компания «Кинетика».
Проектом предусмотрено, что на стадионе будет возведён новый четырёхэтажный спорткомплекс со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м. Открытая арена также обновится, её новые трибуны будут вмещать порядка 1,6 тыс. человек. Кроме того, на стадионе будет создан конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, а внутри него расположатся поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол.
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