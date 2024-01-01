В минспорта объяснили причины отставания строительства ледовой арены в Перми Строителям поставлена задача ускориться Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Отставание от графика строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми вызвано внесением изменений в проектно-сметную документацию в связи с заменой ледового оборудования и уточнением технических характеристик ледового поля. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе минспорта Прикамья.

В настоящее время со всеми участниками строительства согласована дорожная карта, поставлена задача ускорить темпы. Сейчас на площадке ежедневно трудится порядка 55 человек.

«Объект возводится, в том числе, при участии средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография», поэтому перед концессионером лежат обязательства перед министерством спорта России и, конечно, перед жителями микрорайона. Ледовая арена должна принять спортсменов уже в 2025 году», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что генеральному директору концессионера строительства ООО «Красная машина» (учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края) объявлено предостережение в связи с отставанием от графика работ.

Концессионное соглашение было подписано в апреле 2023 года. Летом того же года ООО определило подрядчика на выполнение комплекса работ по строительству и оснащению объекта спорта «Ледовая арена» в Перми в м/р Ива. Им стало ООО «Строй-Комплекс». На работы выделено 1,2 млрд руб. Согласно условиям контракта, объект должен был быть построен в течение 18 месяцев. В сентябре подрядчик приступил к строительству.

Спорткомплекс будет иметь два этажа и две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, в помещениях разместятся тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Объект предназначен для тренировок и игр по хоккею и кёрлингу, в свободное время здесь планируется проводить массовые катания на коньках по 200 человек в смену.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.