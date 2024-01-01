Концессионеру строительства ледовой арены в Перми объявили предостережение Прокуратура выявила отставание от графика работ Поделиться Твитнуть

Генеральному директору концессионера строительства ледовой арены в микрорайоне Ива в Перми ООО «Красная Машина» объявлено предостережение о недопустимости нарушения условий концессионного соглашения. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, работы ведутся с отставанием по графику.

С целью контроля возведения спортивного объекта «Ледовая арена» прокурор Мотовилихинского района Мударис Сафин выехал на строительную площадку по ул. Уинская, 72. Он провёл осмотр и ознакомился с фактическими работами на месте.

«Прокурор на организованном совещании заслушал представителей подрядной организации ООО "Строй-Комплекс" и концессионера ООО "Красная Машина", а также обсудил ряд проблемных вопросов. По состоянию на май текущего года выявлено отставание от запланированного графика работ», — сообщает пресс-служба надзорного органа.

Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт-норма жизни». Для осуществления инвестпроекта в ноябре 2022 года было зарегистрировано ООО «Красная машина». Учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края. Концессионное соглашение было подписано в апреле 2023 года.

Летом ООО определило подрядчика на выполнение комплекса работ по строительству и оснащению объекта спорта «Ледовая арена» в Перми в м/р Ива. Им стало ООО «Строй-Комплекс». Работы будут выполнены за 1,2 млрд руб. Согласно условиям контракта, объект должен быть построен в течение 18 месяцев. В сентябре подрядчик приступил к строительству.

Спорткомплекс будет иметь два этажа и две ледовые площадки, трибуны будут вмещать 250 зрителей, в помещениях разместятся тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Объект предназначен для тренировок и игр по хоккею и кёрлингу, в свободное время здесь планируется проводить массовые катания на коньках по 200 чел. в смену.





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