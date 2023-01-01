В микрорайоне Ива началось строительство ледовой арены Новый спортивный объект должны построить к 2025 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми в микрорайоне Ива началось строительство новой ледовой арены. На стройплощадке уже выполнены подготовительные работы, началось устройство котлована. Генподрядчиком проекта выступает «Строй-Комплекс». Это пермская компания, которая за 7 лет работы успела реализовать в регионе более 40 проектов. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края, который курирует эту стройку.

Спорткомплекс будет иметь два этажа и две ледовые площадки, трибуны будут вмещать 250 зрителей, в помещениях разместятся тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Спортцентр предназначен для тренировок и игр по хоккею и кёрлингу, в свободное время здесь будут организовывать массовые катания на коньках по 200 чел. в смену.

Напомним, в июне ООО «Красная машина» (зарегистрировано в ноябре 2022 года специально для реализации инвестпроекта по строительству ледовой арены. Учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края) объявило закупку на выполнение комплекса работ по созданию (строительству и оснащению) объекта спорта «Ледовая арена» в Перми в м/р Ива. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 1 млрд 37,5 млн руб. Итоги закупки подвели 7 июля.

В техзадании сказано, что площадь застройки объекта превысит 7 тыс. кв. м.

Объект должен быть построен в течение 18 месяцев.

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