Строительство ледовой арены в пермском микрорайоне Ива оценили в миллиард рублей Новый спортивный объект должны построить к 2025 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ООО «Красная машина» объявило закупку на выполнение комплекса работ по созданию (строительству и оснащению) объекта спорта «Ледовая арена» в Перми в м/р Ива. Информация опубликована па портале госзакупок. Заявки принимаются до 3 июля, исполнителя выберут спустя четыре дня. Начальная (максимальная) цена контракта 1 млрд 37,5 млн руб.

В техзадании сказано, что площадь застройки объекта превысит 7 тыс. кв. м, на отведённом участке должно появиться здание до трёх этажей с общей площадью помещений 9,8 тыс. кв. м.

В новом спортцентре должны разместиться две ледовые арены 60 на 26 м (основное поле) и 15 на 20 м (тренировочное поле), трибуны на 256 зрителей, залы ОФП и для занятий на тренажёрах, конференц-зал, тренерские, медпункт, массажный кабинет, технические помещения, буфет.

Спортцентр предназначен для тренировок и игр по хоккею и кёрлингу, в свободное время здесь будут организовывать массовые катания на коньках по 200 чел. в смену.

Объект должен быть построен в течение 18 месяцев.

ООО «Красная машина» было зарегистрировано в ноябре 2022 года специально для реализации инвестпроекта по строительству ледовой арены. Учредителем и управляющей компанией общества выступил Фонд развития Пермского края. Проект реализуется на средства федерального и краевого бюджетов с применением механизма концессии.

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