В Перми создана компания для строительства ледовой арены в микрорайоне Ива Стоимость и сроки реализации проекта будут названы позже Поделиться Твитнуть

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В понедельник, 7 ноября, в Перми зарегистрировано ООО «Красная машина». Учредителем и управляющей компанией общества выступает Фонд развития Пермского края (ФРПК). Размер уставного капитала — 100 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ФРПК.

Новая компания займется реализацией инвестпроекта по строительству ледовой арены в микрорайоне Ива. Предполагается, что он будет реализован при участии федерального и краевого бюджетов с применением механизма концессии.

«Учреждение специализированной проектной компании позволит обеспечить подготовку пакета документов в целях привлечения финансирования, а также ускорить решение вопросов по корпоративной структуре проекта», — отметил генеральный директор АО «ФРПК» Алексей Бураков.

Напомним, проект строительства ледовой арены в Мотовилихинском районе прорабатывается краевыми властями уже несколько лет. Этот спортобъект площадью около 9 тыс. кв. м. будет иметь два ледовых поля, зрительские трибуны, тренажерный и спортивный зал, раздевалки и тренерские.

Как сообщили в минспорте региона, уже разработана проектно-сметная документация, получены все технические условия на подключение к инженерным сетям и устройство подъездов к объекту. Проект проходит Госэкспертизу, после заключения которой будут актуализированы стоимость и сроки его реализации.

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