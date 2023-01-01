Алёна Бронникова Выбрана площадка под строительство в Перми фиджитал-центра Земельный участок находится рядом со школой «Петролеум+» Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Международного турнира "Игры будущего", gofuture.games

На земельном участке по ул. Давыдова, 8 в Индустриальном районе Перми, где сейчас располагается старый стадион, краевые власти планируют построить фиджитал-центр. Об этом 16 августа на заседании комитета гордумы по инвестициям и управлению муниципальным имуществом заявил начальник департамента имущественных отношений администрации города Александр Хаткевич.

Он предложил к рассмотрению депутатам Пермской гордумы проект по безвозмездной передаче данного участка, который находится рядом со школой «Петролеум+», из муниципальной в краевую собственность. Сейчас эта территория площадью 5,8 тыс. кв. м предоставлена в пользование Центру спортивной подготовки Прикамья.

В июле минимущества и минспорта региона предложили администрации рассмотреть возможность передачи участка на баланс края для строительства фиджитал-центра с открытыми спортплощадками для игр в баскетбол, волейбол и мини-футбол в рамках подготовки к Международному форуму «Россия — спортивная держава». Мероприятие пройдёт в Перми в октябре 2023 года.

«Назначение земельного участка соответствует требованиям под размещение фиджитал-центра. Вместе с тем, обязательным условием для предоставления субсидии из федерального бюджета является наличие участка в собственности Пермского края», — рассказал Александр Хаткевич.

Он уточнил, что на закупку и установку оборудования для нового спортобъекта из федерального бюджета будет направлено 78 млн, а из краевого бюджета выделят 26 млн руб. Как добавила министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова, фиджитал-центры — это спортивные площадки нового поколения, которые позволяют сохранить интерес к спорту у современных детей и молодёжи благодаря объединению физической и цифровой активности. Если этот центр окажется востребованным у населения, в будущем планируется создать такие площадки в каждом районе.

Ранее данный земельный участок был внесён в перечень объектов для инвестиционных вложений. А о планах по строительству фиджитал-центра в Перми вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко сообщал в мае.





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