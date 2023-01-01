Максим Артамонов В октябре в Перми состоится международный форум «Россия — спортивная держава» Оргкомитет разрабатывает официальную и спортивную программу Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

С 19 по 22 октября в Перми пройдёт Международный форум «Россия — спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта РФ.

Сейчас оргкомитет форума разрабатывает официальную и спортивную программу, а также сопутствующие культурные и общественные мероприятия. В дни проведения форума в Перми состоится международный турнир по смешанным единоборствам Ural Fighting Championship, мультиспортивный турнир по баскетболу с международным участием, а также новый технологический турнир «Битва роботов».

Все мероприятия будут проходить в деловых и спортивных объектах города: конгрессно-выставочный центр «Пермь-Экспо», спортивный комплекс имени Сухарева, всесезонный курорт «Губаха», социокультурное пространство «Завод Шпагина», зона набережной и городская эспланада.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» учреждён Указом Президента РФ 27 июля 2009 года. Мероприятие получило статус международного и проводится ежегодно. Каждый год форум объединяет более 3000 человек: олимпийских чемпионов, руководителей отраслевых органов исполнительной власти субъектов РФ, спортивных федераций и объектов спорта, представителей частного бизнеса, журналистов и экспертов спортивной индустрии.

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