Алёна Бронникова Власти Перми предложили ещё 25 площадок для вложения инвестиций В перечне уже реализуемых проектов указаны 27 объектов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми подготовила и внесла на карту городского инвестпортала 25 инвестиционных площадок. Земельные участки находятся в каждом районе города: по шесть объектов в Орджоникидзевском и Индустриальном районах, четыре — в Кировском, три — в Свердловском, по два объекта в Дзержинском и Мотовилихе и по одному — в Ленинском и Новых Лядах.

В основном территории, общая площадь которых составляет более 24 га, предназначены для строительства объектов коммерческой деятельности: складов, магазинов и автомоек. К реализации пустующих участков власти Перми планируют привлечь частных инвесторов.

Так, места для торговых центров предлагают в Мотовилихинском — на Гашкова, 11 (7,4 тыс. кв. м) и в Орджоникидзевском районах — зона открытых рынков Ц-5 на ул. Лянгасова, 133 (20 тыс. кв. м). На участке 5 тыс. кв. м по ул. Гашкова в Мотовилихе также выделено место для обустройства парка. Кроме того, участок на Гайве по ул. Вильямса, 5а, предлагается задействовать под строительство многоквартирного дома. Земля площадью 4,7 тыс. кв. м рядом с наркологическим диспансером предназначена под среднеэтажную жилую застройку (2.5).

В оборот могут быть вовлечены и участки для спортивных объектов. Например, в Орджоникидзевском районе можно приобрести два участка размером 3,3 тыс. кв. м, ограниченных улицами Репина и Луговского для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. А в окружении жилых домов, рядом со школой «Петролеум+» в Индустриальном районе находится старый стадион по ул. Давыдова, 8. Согласно градостроительному регламенту, участок в 5,8 тыс. кв. м находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3), виды разрешённого использования — спорт (5.1) и обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1).

На карте размещена подробная информация территории на ул. Окраинной в м/р Крольчатник. На торгах под аренду или продажу планируется реализовать участок площадью 501 кв. м под индивидуальное жилищное строительство.

В перечне реализуемых инвестиционных проектов указаны 27 объектов. Три из них — сопровождаемые, остальным присвоен статус приоритетных. Такими проектами являются, например, строительство второй очереди многофункционального центра «Эспланада» и гостиничного комплекса по ул. Окулова, 14 в бывшем здании ВКИУ.

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