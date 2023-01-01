Елена Синица Для гостиницы Radisson в Перми удалось найти полноценную замену итальянским лифтам Сроки реализации проекта не меняются Поделиться Твитнуть

Вид на гостиницу со стороны перекрёстка ул. Окулова и ул. Попова Фото: презентация Twelve Architects

Для гостиницы Radisson, которая строится в Перми, удалось найти полноценную замену лифтам. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном министерстве экономического развития.

«Как сообщили в компании «Проспект-Пермь», в настоящее время заканчивается возведение 11-го этажа будущей гостиницы, начались работы по устройству инженерных сетей. О замене оператора речи не идёт. Все изменения в проект компания тщательно подбирает и согласовывает с оператором», — говорят в ведомстве.





Специалистам компании удалось подобрать полноценную замену итальянским лифтам, которые были ранее в проекте, оператора они полностью устроили. Однако название фирмы-производителя пока не раскрывают из-за коммерческой тайны.





Сроки реализации проекта также не меняются, строительство здания будет завершено к концу 2023 года.





Напомним , разрешение на строительство второй очереди МФЦ «Эспланада» в квартале улиц Попова, Монастырской, Осинской и Петропавловской было выдано департаментом градостроительства и архитектуры Перми 25 ноября 2020 года, а церемония закладки символического первого камня будущей гостиницы состоялась в декабре того же года.

Отель высотой 87 м будет рассчитан на 158 номеров. В нём также разместятся бассейн, СПА, тренажёрный зал, подземная стоянка, круглосуточный ресторан на 21 этаже, конференц-залы вместимостью более 1 тыс. человек.

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