Глава СКР ждёт доклада по случаю с упавшей на школьника остановкой в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад от главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина о доследственной проверке ЧП с падением на ребёнка в Прикамье остановочного павильона, сообщили в пресс-службе следкома.

Напомним, 8 мая в Краснокамске из-за сильного ветра на 8-летнего школьника упала металлическая автобусная остановка. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. Следственный комитет начал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что вечером 8 мая штормовой ветер в Пермском крае также уронил деревья и бетонные столбы на автомобиль и дом в Кунгуре, в Нытве упал забор, в Перми железный лист с крыши едва не травмировал прохожую, из-за падения деревьев на провода без электричества остались более 50 домов в разных населённых пунктах Пермского края.

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