Следком проводит проверку по факту падения остановки на 8-летнего мальчика Ребёнок госпитализирован Поделиться Твитнуть

Остановка упала в Краснокамске

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В Пермском крае следователи СУ СКР по размещённым в Интернете сведениям организовали доследственную проверку по факту обрушения металлических конструкций автобусной остановки на малолетнего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что ЧП случилось днём 8 мая на одной из улиц Краснокамска. В результате сильного порыва ветра на 8-летнего мальчика обрушился остановочный комплекс. Пострадавший госпитализирован.

«В настоящее время следователями следственного отдела по городу Краснокамск Следственного управления СК России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что вечером 8 мая штормовой ветер уронил деревья и бетонные столбы на автомобиль и дом в Кунгуре. О пострадавших информации нет.

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