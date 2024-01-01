В Прикамье штормовой ветер уронил на машину и дом бетонные столбы и деревья Поделиться Твитнуть

фото поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа

Вечером 8 мая штормовой ветер уронил деревья и бетонные столбы на автомобиль и дом в Кунгуре, сообщили в поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа Прикамья.

Сначала спасатели выезжали на ул. Красногвардейцев, где на автомобиль упал бетонный электрический столб, а затем на здание рядом повалились два дерева и ещё один столб. О пострадавших не сообщалось.

В тот же день в Краснокамске на ребёнка упал остановочный комплекс, в Перми сорвавшийся с крыши лист железа едва не травмировал прохожую, в краевом центре также были повалены деревья.

Ранее в ГИС-Центре ПГНИУ сообщали, что 8 мая стало самым ветреным днём в Пермском крае с начала года. Порывы ветра достигали 18-21 м/с. Как рассказали в филиале «Россети-Урал» – «Пермэнерго», локальные нарушения электроснабжения случились в Пермском, Суксунском, Кунгурском, Ординском, Берёзовском, Еловском, Бардымском, Куединском и ряде других округов Пермского края.

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