Зарина Ситдикова В этом году 8 мая стало самым ветреным днём в Пермском крае На восстановление сетей электроснабжения вышли более 50 аварийных бригад Поделиться Твитнуть

Фото: Филиал «Россети Урал» – «Пермэнерго»

Среда, 8 мая, стала самым ветреным днём в Пермском крае с начала года. Об этом сообщил ГИС-Центр ПГНИУ.

По данным синоптиков, сильные порывы ветра до 21 м/с были отмечены сегодня в Лысьве, до 20 м/с – в Кунгуре, Чернушке и Осе. В Оханске, Верещагино и Большом Савино метеорологи зафиксировали шквал до 19 м/с, а в Чёрмозе и Перми – до 18 м/с.

Ураганный ветер стал причиной аварий на линии электропередачи. Как рассказали в филиале «Россети – Урал» – «Пермэнерго», локальные нарушения электроснабжения случились в Пермском, Суксунском, Кунгурском, Ординском, Берёзовском, Еловском, Бардымском, Куединском и ряде других округов Пермского края.

Восстановлением электроснабжения занимаются 52 бригады энергетиков, 178 человек производственного персонала, 63 единицы спецтехники. В компании подчеркнули, что при необходимости группировка сил и средств будет увеличена.

«Специалисты компании «Россети Урал» делают всё необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Пермского края в максимально сжатые сроки… Работа «Пермэнерго» продолжается в режиме повышенной готовности», – добавили в компании.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

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