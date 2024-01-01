Зарина Ситдикова
В Пермском крае после обрыва сетей более 50 домов остались без электричества
Причиной аварии стал штормовой ветер
В Кунгуре из-за сильных порывов ветра произошла авария на электросети. Под отключение попал 51 частный дом. Об этом сообщается на странице Кунгурского округа ВКонтакте.
Как рассказали в администрации муниципального образования, в связи с ухудшением погодной обстановки на перекрёстке улиц Прорывной и Плехановской произошёл обрыв линии электропередачи. Восстановлением электроснабжения занимается аварийная бригада предприятия «Краевые электрические сети».
В комментариях жители Кунгура также добавили, что электричество отсутствует в домах по улицам Ленина, Уральской, Почтовой, Гребнева, а также в д. Шарташи.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что из-за шторма 8 мая в Краснокамске опрокинуло остановочный павильон, в Перми на ул. Тургенева порывом ветра сломало дерево, а в Нытве шквалом повалило забор.
Энергетики ПАО «Россети Урал» перешли в режим повышенной готовности. На случай обрыва ЛЭП мобилизованы оперативные ремонтные бригады. При необходимости будут использоваться резервные источники электроснабжения.
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