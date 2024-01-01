Энергетики Пермского края приведены в состояние повышенной готовности Из-за сильного ветра и дождя возможны обрывы проводов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С 13 час. 40 мин. 8 мая работа энергетиков ПАО «Россети Урал» на территории Пермского края переведена в режим повышенной готовности. Это связано с неблагоприятным прогнозом погоды — в регионе присутствия филиала «Пермэнерго» ожидается дождь и усиление ветра до 22 м/с.

Как сообщили в пресс-службе компании, уже мобилизованы оперативные ремонтные бригады, готовые работать круглосуточно и в любых условиях. Они оснащены необходимым инструментом, спецодеждой, высокопроходимой спецтехникой. При необходимости готовятся включиться в работу резервные источники электроснабжения.

Всю информацию о перерывах электроснабжения и сроках ремонтных работ можно получить по бесплатному номеру 8-800-220-0-220. Информация об ограничениях потребителей также размещается на сайте компании «Россети Урал». Здесь же можно передать сведения об отключениях и других проблемах с электроснабжением.

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