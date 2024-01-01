В Пермском крае ветер вырывает деревья и опрокидывает остановки Пострадал ребёнок Поделиться Твитнуть

Остановка упала в Краснокамске

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В Пермском крае из-за сильного ветра 8 мая уже произошло несколько неприятных происшествий. Так, в Краснокамске порывом ветра опрокинуло остановочный павильон. В результате пострадал ребёнок. Об этом сообщил Telegram-канал «Пермь №1» со ссылкой на очевидцев происшествия. На место ЧП выезжала бригада врачей.

В Перми на ул. Тургенева порывом ветра вырвало дерево. Как сообщает тг-канал «В курсе.ру | Новости Перми», оно чуть не повредило магазин. Среди прохожих пострадавших, по предварительным данным, нет.

фото: В курсе

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Напомним, в МЧС предупреждали, что 8 мая в Пермском крае возможны сильные порывы ветра до 22 м/с.

С 13 час. 40 мин. 8 мая работа энергетиков ПАО «Россети Урал» на территории Прикамья была переведена в режим повышенной готовности. Это связано как раз с неблагоприятным прогнозом погоды — в регионе ожидается дождь и шквалистый ветер. На случай обрыва ЛЭП мобилизуются оперативные ремонтные бригады. При необходимости готовятся включиться в работу резервные источники электроснабжения.

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