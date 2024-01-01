Пермский театр «У Моста» больше не будет использовать помещения пожарной каланчи Весь реквизит руководство театра перевезло на свой склад Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Театр «У Моста» получил требование от управления МЧС по региону в 10-дневный срок освободить здание пожарной каланчи (ул. Куйбышева, 11), которое театр использует для хранения декораций и реквизита. Учреждение культуры также освободит расположенные рядом с каланчой офисные помещения, которые принадлежат МЧС. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Дело в том, что три года назад, в 2021-м, театр и ГУ МЧС России по Пермскому краю заключили договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи — она находится рядом с учреждением, и её использовали для хранения декораций и реквизита. В конце лета прошлого года срок истёк, а стороны не успели его продлить. В то же время театр продолжал пользоваться помещениями. На это обратила внимание прокуратура и обратилась в суд. Руководству театра выдали предупреждение о бездоговорном использования федерального имущества.

На сегодняшний день все декорации театр вывез из каланчи на свой склад.

Как ранее писал «Новый компаньон», в июле 2023 года городской департамент культуры и молодёжной политики согласовал с собственником помещений на ул. Окулова условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключён на год, но в нём предусмотрено право продления. Собственник должен отремонтировать помещение и подготовить сцену за свой счёт. Новый зал будет рассчитан на 500 зрителей.

При этом прежняя площадка по ул. Куйбышева, 11 оставалась в пользовании театра, и там планировалось провести ремонт. Также сообщалось, что театр будет играть спектакли на обеих сценах, для этого увеличат штат актёров. Более масштабные спектакли перенесут на новую площадку, камерные останутся на старой.

В ноябре прошлого года стало известно, что первые постановки на ул. Окулова состоятся уже весной. «У Моста» планировал открыть новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Однако сроки были сдвинуты: в конце февраля этого года худрук театра Сергей Федотов заявил, что открытие новой сцены отложили до 1 июня.

В апреле этого года на заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы стало известно о судьбе пермского театра «У Моста». О его текущем статусе и перспективах переезда в новое здание по ул. Окулова, 5 (здание бывшего ДК ВКИУ) рассказал начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин. По его словам, ремонтные работы на новой площадке продолжаются. Администрация работает с предпринимателем, но договор пока не подписан. «Как только все работы будут выполнены и будет возможность переехать в новое здание, мы это сделаем», — пояснил тогда чиновник.

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