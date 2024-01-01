Администрация Перми пока не подписала договор с собственником нового здания для театра «У Моста»
По словам чиновников, на новой площадке пока идут ремонтные работы
На заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы стало известно о судьбе пермского театра «У Моста». О его текущем статусе и перспективах переезда в новое здание по ул. Окулова, 5 (здание бывшего ДК ВКИУ) рассказал начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, отчитываясь перед депутатами о состоянии и развитии дворцов культуры Перми.
Вопрос о театре чиновнику задала председатель комитета Наталья Рослякова.
«Всё-таки расскажите про театр «У Моста»: строится он у нас или нет?» — поинтересовалась Рослякова.
По словам Головина, пока учреждение «находится на своей исторической сцене».
«Ремонтные работы на новой площадке продолжаются. С предпринимателем работаем. Пока договор не подписан. Как только все работы будут выполнены и будет возможность переехать в новое здание, мы это сделаем», — пояснил чиновник, добавив, что «там работа ведётся».
Напомним, в июле 2023 года городской департамент культуры и молодёжной политики согласовал с собственником помещений на ул. Окулова условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключён на год, но в нём предусмотрено право продления. Собственник должен отремонтировать помещение и подготовить сцену за свой счёт. Новый зал будет рассчитан на 500 зрителей.
Прежняя площадка по ул. Куйбышева, 11 остаётся в пользовании театра. Там проведут ремонт в июле-августе. Театр будет играть спектакли на обеих сценах, для этого увеличат штат актёров. Более масштабные спектакли перенесут на большую, более камерные останутся на старой.
В ноябре прошлого года сообщалось, что первые постановки на ул. Окулова состоятся уже весной. «У Моста» планировал открыть новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Однако сроки были сдвинуты: в конце февраля этого года худрук театра Сергей Федотов заявил, что открытие новой сцены отложили до 1 июня.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.