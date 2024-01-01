Администрация Перми пока не подписала договор с собственником нового здания для театра «У Моста» По словам чиновников, на новой площадке пока идут ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы стало известно о судьбе пермского театра «У Моста». О его текущем статусе и перспективах переезда в новое здание по ул. Окулова, 5 (здание бывшего ДК ВКИУ) рассказал начальник департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин, отчитываясь перед депутатами о состоянии и развитии дворцов культуры Перми.

Вопрос о театре чиновнику задала председатель комитета Наталья Рослякова.

«Всё-таки расскажите про театр «У Моста»: строится он у нас или нет?» — поинтересовалась Рослякова.

По словам Головина, пока учреждение «находится на своей исторической сцене».

«Ремонтные работы на новой площадке продолжаются. С предпринимателем работаем. Пока договор не подписан. Как только все работы будут выполнены и будет возможность переехать в новое здание, мы это сделаем», — пояснил чиновник, добавив, что «там работа ведётся».

Напомним, в июле 2023 года городской департамент культуры и молодёжной политики согласовал с собственником помещений на ул. Окулова условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключён на год, но в нём предусмотрено право продления. Собственник должен отремонтировать помещение и подготовить сцену за свой счёт. Новый зал будет рассчитан на 500 зрителей.

Прежняя площадка по ул. Куйбышева, 11 остаётся в пользовании театра. Там проведут ремонт в июле-августе. Театр будет играть спектакли на обеих сценах, для этого увеличат штат актёров. Более масштабные спектакли перенесут на большую, более камерные останутся на старой.

В ноябре прошлого года сообщалось, что первые постановки на ул. Окулова состоятся уже весной. «У Моста» планировал открыть новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Однако сроки были сдвинуты: в конце февраля этого года худрук театра Сергей Федотов заявил, что открытие новой сцены отложили до 1 июня.

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