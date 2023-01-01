Власти Перми согласовали аренду помещений в здании ВКИУ для театра «У Моста» Договор аренды заключён на год с правом продления Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал с собственником помещений на ул. Окулова, 6 (здание бывшего ВКИУ) условия аренды для размещения там сцены театра «У Моста». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В частности, собственник обязуется сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению театра. Договор аренды пока будет заключён на 1 год, но в нём предусмотрено право продления.

Сообщается, что новый зал будет вмещать 500 зрителей. Спектакли на новой сцене планируется показывать уже с конца года.

В мэрии также добавили, что прежняя площадка театра также останется в пользовании учреждения культуры.

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