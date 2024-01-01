Алёна Бронникова Открытие новой сцены театра «У Моста» в Перми отложили на 1 июня На площадке по улице Окулова весной планировалась премьера спектакля «Сирано де Бержерак» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми перенесли открытие новой сцены театра «У Моста» в здании бывшего ДК ВКИУ по ул. Окулова, 5. Как сообщил художественный руководитель учреждения Сергей Федотов изданию «Текст», планируемая дата — 1 июня.

«Ремонт идёт полным ходом. Поскольку премьера "Сирано де Бержерака" уже состоялась, открывать будем новым названием. Каким, пока неизвестно», — рассказал он.

В июле 2023 года департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал с собственником помещений на Окулова условия аренды для размещения сцены театра «У Моста». Договор заключён на год, но в нём предусмотрено право продления. Собственник должен отремонтировать помещение и подготовить сцену за свой счёт. Новый зал будет рассчитан на 500 зрителей.

Прежняя площадка на ул. Куйбышева, 11 остаётся в пользовании театра. Там проведут ремонт в июле-августе. Театр будет играть спектакли на обеих сценах, для этого увеличат штат актёров. Более масштабные спектакли перенесут на большую, более камерные — останутся на старой.

В ноябре сообщалось, что первые постановки на Окулова состоятся уже весной. «У Моста» планировал открыть новую сцену премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана.

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