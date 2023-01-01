Максим Артамонов

В Перми театр «У Моста» откроет новую сцену весной 

В новом помещении запланированы премьерные спектакли «Сирано де Бержерак»

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театр у моста

  Администрация Перми

Новая сцена пермского театра «У Моста» откроется премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Об этом сообщает «ИА Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.

В настоящее время в новом помещении, которое находится в здании бывшего ДК ВКИУ на улице Окулова, 5, идёт ремонт. Ожидается, что весной следующего года здесь состоятся первые спектакли.

В июле этого года департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал с собственником помещений по ул. Окулова, 5 (здание бывшего ВКИУ) условия аренды для размещения там сцены театра «У Моста». Собственник должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению театра. Договор аренды пока будет заключён на 1 год, но в нём предусмотрено право продления.

Новый зал вмещает 500 зрителей, спектакли на новой сцене планируется показывать уже с конца года.

При этом прежняя площадка театра по адресу: уд. Куйбышева, 11 останётся в его пользовании. В ДК будет находиться вторая сцена.

Напомним, в июне худрук театра Сергей Федотов направил в краевое правительство письмо с просьбой перевести учреждение в ведение министерства культуры Пермского края. Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Федотов пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги. После этого в мэрии прокомментировали просьбу Сергея Федотова, напомнив ему, сколько он получает из бюджета города.

В начале сентября в министерстве культуры Прикамья сообщили, что краевые власти не приняли решения о взятии на баланс театра «У Моста». Он останется муниципальным.

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