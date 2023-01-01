Максим Артамонов В Перми театр «У Моста» откроет новую сцену весной В новом помещении запланированы премьерные спектакли «Сирано де Бержерак» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Новая сцена пермского театра «У Моста» откроется премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Об этом сообщает «ИА Текст» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.

В настоящее время в новом помещении, которое находится в здании бывшего ДК ВКИУ на улице Окулова, 5, идёт ремонт. Ожидается, что весной следующего года здесь состоятся первые спектакли.

В июле этого года департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми согласовал с собственником помещений по ул. Окулова, 5 (здание бывшего ВКИУ) условия аренды для размещения там сцены театра «У Моста». Собственник должен был сделать ремонт за свой счёт и подготовить пространство к размещению театра. Договор аренды пока будет заключён на 1 год, но в нём предусмотрено право продления.

Новый зал вмещает 500 зрителей, спектакли на новой сцене планируется показывать уже с конца года.

При этом прежняя площадка театра по адресу: уд. Куйбышева, 11 останётся в его пользовании. В ДК будет находиться вторая сцена.

Напомним, в июне худрук театра Сергей Федотов направил в краевое правительство письмо с просьбой перевести учреждение в ведение министерства культуры Пермского края. Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Федотов пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги. После этого в мэрии прокомментировали просьбу Сергея Федотова, напомнив ему, сколько он получает из бюджета города.

В начале сентября в министерстве культуры Прикамья сообщили, что краевые власти не приняли решения о взятии на баланс театра «У Моста». Он останется муниципальным.

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