Пермский театр «У моста» останется муниципальным Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как заявили в министерстве культуры Прикамья, краевые власти не приняли решения о взятии на баланс театра «У моста». Он останется муниципальным. «Пока там ничего не меняется», пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в ведомстве.

Напомним, в середине июня художественный руководитель МБУК «Театр «У Моста» Сергей Федотов написал в краевое правительство письмо, попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края.

Одна из причин — возможность получать большее финансирование. Федотов пожаловался, что театр не получал средств на ремонт в статусе муниципального учреждения и всё делал за собственные деньги.

В мэрии отмечают, что «с удивлением прочитали в СМИ заявление» и комментарии Сергея Федотова, напомнив, что театр только в 2023 году получил из бюджета 2,6 млн рублей по заявке театра на приведение в нормативное состояние имущественного комплекса учреждения. Чиновники также напомнили, что, будучи муниципальным учреждением, театр «У Моста» наделён правом безвозмездного пользования помещением в центре города и не тратит деньги на аренду здания. А на постановку спектаклей в прошлом году из бюджета Перми учреждению культуры было выделено порядка 61,4 млн руб.

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