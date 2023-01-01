Максим Артамонов
Руководство театра «У Моста» просит перевести учреждение в краевую собственность
Это уже второй за месяц пермский театр, который хочет перейти на баланс региона
Художественный руководитель МБУК «Театр «У Моста» Сергей Федотов написал в краевое правительство письмо, попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края.
Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, театр «давно смотрит в сторону региона», потому что там есть возможность получить большее финансирование.
Сам Федотов пока не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию.
Напомним, в конце мая губернатор Пермского края дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. Это было связано с конфликтом, который возник между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Сейчас театр является муниципальным автономным учреждением культуры Перми.
В начале июня в отношении здания пермского ТЮЗа была начата процедура перевода из муниципальной в краевую собственность.
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