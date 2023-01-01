Максим Артамонов Руководство театра «У Моста» просит перевести учреждение в краевую собственность Это уже второй за месяц пермский театр, который хочет перейти на баланс региона Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Художественный руководитель МБУК «Театр «У Моста» Сергей Федотов написал в краевое правительство письмо, попросив перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края.

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник, театр «давно смотрит в сторону региона», потому что там есть возможность получить большее финансирование.

Сам Федотов пока не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию.

Напомним, в конце мая губернатор Пермского края дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. Это было связано с конфликтом, который возник между театром и администрацией Перми вокруг строительства малой сцены ТЮЗа в центре города. Сейчас театр является муниципальным автономным учреждением культуры Перми.

В начале июня в отношении здания пермского ТЮЗа была начата процедура перевода из муниципальной в краевую собственность.

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