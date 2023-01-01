Максим Артамонов В Перми ТЮЗ переходит из муниципальной собственности в краевую Губернатор дал соответствующие поручения профильным министерствам Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

В отношении здания пермского ТЮЗа начата процедура перехода из муниципальной в краевую собственность. Об этом в своём telegram-канале написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По его словам, уже проведены работы по укреплению фундамента соседних исторических зданий, а в ближайшее время подрядчик приступит к благоустройству, «уже закупается самое современное сценическое оборудование».



«Уникальный пермский театр получит новые возможности для развития, сможет расширить репертуар. А значит возрастёт нагрузка и в части содержания. Возьмем её на себя — Минкульту совместно с Минимущества поставлена задача начинать перевод здания в краевую собственность», — написал Махонин.



Напомним, в конце мая губернатор дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность. Таким образом глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой перевести театр с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья. В настоящее время театр является муниципальным автономным учреждением культуры города Перми.



Сейчас вместе со строительством новой сцены ТЮЗа по ул. Пермской, 66 идёт реконструкция всего квартала, в том числе и действующего корпуса театра.



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