Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ просит о переводе в ведение краевого минкульта Мэрия Перми потребовала с театра плату за закрытие парковки Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Константин Долгановский

Пермский Театр юного зрителя обратился с открытыми письмами в адрес губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и председателя Пермской городской думы Дмитрия Малютина. В обоих документах, подписанных директором театра Артёмом Агеевым, речь идёт о требовании и.о. главы города Эдуарда Хайруллина компенсировать в бюджет Перми доход, недополученный в связи перекрытием ул. Пермской на время строительства малой сцены театра. Речь идёт о 602 530,02 руб.

На время строительства малой сцены ТЮЗа ул. Пермская была перекрыта для движения транспорта, соответственно, не работала платная парковка. Именно она должна была принести те 600 с лишним тысяч рублей, которые бюджет, по мнению заместителя главы города, недополучил и которые муниципалитет пытается вменить театру.

Письмо Эдуарда Хайруллина театр получил после того, как направил в муниципалитет просьбу о снятии полного перекрытия ул. Пермской, но сохранении частичного перекрытия для продолжения отделки фасадов и создания внешнего благоустройства. Как пояснил «Новому компаньону» директор ТЮЗа Артём Агеев, планировалось перекрытие пешеходной части улицы с 1 июня по 31 августа.

Письмо и.о. главы Перми театру есть в распоряжении «Нового компаньона». В нём, в частности, говорится:

«В период действия указанного временного ограничения движения с 22.01.2022 до 31.05.2023 ООО «СЕВЕРСТРОЙ» организовало строительную площадку на территории ул. Пермской с ликвидацией для пользователей автомобильными дорогами 27 платных парковочных мест, что, по расчётам, привело к недополучению бюджетом Перми 602 530,02 руб. на цели по развитию парковочного пространства города. В связи с дефицитным характером бюджета города предлагаю Вам изыскать возможность для компенсации указанной суммы в бюджет Перми.

В настоящее время, в связи с подготовкой Перми к празднованию 300-летия и масштабными мероприятиями по ремонту улично-дорожной сети в центральной части Перми, в том числе ул. Ленина на участке от ул. Газеты «Звезда» до ул. Сибирской; ул. Сибирской на участке от ул. Ленина до ул. Пермской, движение по ул. Пермской чрезвычайно востребовано для организации путей объезда и обеспечения пропускной способности улично-дорожной сети городского центра. Парковочные места на ул. Пермской расположены в зоне повышенного спроса, с высокой оборачиваемостью использования в течение рабочего дня. Временные ограничения движения на ул. Пермской негативно скажутся на организации дорожного движения. В то же время, основания для введения временного ограничения движения на период с 01.06.2023 по 31.08.2023 подрядной организацией не представлены, аналогичные недоимки бюджета Перми в данный период составят 145 053,52 руб. Исходя из вышесказанного, введение временного ограничения движения по ул. Пермской не представляется возможным».

В письме Артёма Агеева Дмитрию Малютину говорится:

«Мы обескуражены содержанием письма (Хайруллина – ред.). Вызывает недоумение, что вместо помощи подведомственному театру в его развитии как в отраслевом, так и в имущественном плане муниципалитет решает вопрос наполнения бюджета, необходимого для ремонта дорожной сети, за счёт учреждения культуры. Мы считаем, что театр, являясь муниципальным учреждением, вправе рассчитывать на субсидирование из средств муниципалитета, а не на использование его в качестве источника для компенсации дефицита».

Театр в лице директора просит городскую администрацию применить принцип взаимозачёта: на 23 мая в ТЮЗе планируется провести выездную часть пленарного заседания Пермской городской думы, а именно обращение главы Перми Алексея Дёмкина. Руководство театра считает, что это мероприятие на территории театра стоит недополученных бюджетом средств за платные парковки на ул. Пермской.

Артём Агеев сообщил «Новому компаньону», что мероприятие гордумы для театра довольно травматично: на 25 и 26 мая запланирована премьера спектакля «Дамский портной», и на время подготовки и проведения заседания гордумы придётся останавливать интенсивный репетиционный процесс.

В письме к Дмитрию Махонину Артём Агеев рассматривает ситуацию более подробно.

Он сообщает:

«В дальнейшем безвозмездном перекрытии ул. Пермской для строительства малой сцены театру отказано. Это создаёт угрозу срыва своевременной реализации такого важного для нашего города проекта.

Театр является муниципальным, и вызывает недоумение требование с подведомственного учреждения возмещения недополученной выгоды.

На сегодняшний день – 22.05.2023 – полностью выполнен подготовительный цикл работ. На 80% выполнены общестроительные работы. Ведутся отделочные и монтажные работы. На очереди этап благоустройства.

При этом на неоднократные обращения в департамент культуры и молодёжной политики города Перми и непосредственно в администрацию Перми о необходимости изыскания дополнительных средств для реализации проекта по строительству малой сцены в условиях сложившейся экономической и политической ситуации прямого ответа не получено. Происходит постоянный перенос сроков рассмотрения изменений бюджета Перми, что ставит под угрозу как прогнозируемую дату окончания строительства малой сцены ТЮЗа, так и завершение работ в целом».

В финале письма Артём Агеев выражает сомнение в том, «что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и полноценную работоспособность театра как культурной институции», и в связи с этим просит рассмотреть вопрос перехода Пермского ТЮЗа с 1 января 2024 года на содержание бюджета Пермского края со структурным подчинением Министерству культуры Пермского края.

По нашей информации, губернатор планирует рассмотреть обращение коллектива Пермского ТЮЗа, после чего будут даны соответствующие поручения.

Глава департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми Василий Головин в беседе с «Новым компаньоном» сообщил, что ни Артём Агеев, ни кто-либо другой из руководства подведомственного театра к нему с этой проблемой не обращался. Руководитель департамента выражает недоумение, почему вместо того, чтобы «сесть и разобраться», директор театра предпочёл действовать напрямую, через голову учредителя, и списывает такое поведение на импульсивность Агеева как творческой личности.

Пресс-служба администрации Перми в своём комментарии отрицает, что муниципалитет намеревается взыскать с театра недополученные бюджетом средства:

«Цель этого письма (Эдуарда Хайруллина - ред.) – обратить внимание заказчика строительства новой сцены ТЮЗа, а именно руководства театра, на проблему неоднократного продления сроков закрытия улицы Пермской. Движение закрыто уже больше года, а подрядчик уже четвёртый раз обращается за переносом срока. Театру как заказчику работ следует усилить контроль за подрядчиком и более ответственно относиться к производству работ. Письмо было отправлено не для того, чтобы взыскать деньги с бюджетного учреждения, а для того, чтобы дисциплинировать руководство театра и напомнить ему о необходимости скорейшего возвращения участка улицы для пользования автомобилистами».

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