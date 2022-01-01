Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый сезон ТЮЗ встретит с новой сценой Первой постановкой на малой сцене станет спектакль по пермской детской книге Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский Театр юного зрителя планирует открыть малую сцену в начале театрального сезона 2023/24 года, ориентировочно в конце сентября — начале октября.

Как уже сообщалось , малая сцена ТЮЗа расположится на ул. Пермской, 66, на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». Формально работы на этом объекте называются «приспособление объекта к современному использованию», но, по сути, это новое строительство , по поводу чего неоднократно раздавались протесты градозащитников. Впрочем, проект предусматривает сохранение внешнего вида здания со стороны ул. Пермской.





Вместимость малого зала — 200 человек, кроме того, в комплексе будет выставочная зона и зона отдыха. Пространство от старого здания до нового получило название «Театральный променад: от Любимовых до Каменских».





Малая сцена ТЮЗа — один из инфраструктурных объектов, строительство которых приурочено к 300-летию Перми, и неудивительно, что она откроется спектаклем, поставленным тоже по этому случаю — «Капризкой» (6 +) по книге пермского писателя Льва Кузьмина. Ставит спектакль режиссёр Татьяна Безменова — известный режиссёр музыкального и пластического театра из Новосибирска. С Пермским ТЮЗом она сотрудничает давно: как режиссёр поставила спектакль «Чемоданное настроение» (6 +) и на многих постановках работала как хореограф.

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