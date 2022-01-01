Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Новый сезон ТЮЗ встретит с новой сценой
Первой постановкой на малой сцене станет спектакль по пермской детской книге
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Пермский Театр юного зрителя планирует открыть малую сцену в начале театрального сезона 2023/24 года, ориентировочно в конце сентября — начале октября.
Как уже сообщалось, малая сцена ТЮЗа расположится на ул. Пермской, 66, на месте пострадавшего от пожара объекта культурного наследия «Дом уездного земства». Формально работы на этом объекте называются «приспособление объекта к современному использованию», но, по сути, это новое строительство, по поводу чего неоднократно раздавались протесты градозащитников. Впрочем, проект предусматривает сохранение внешнего вида здания со стороны ул. Пермской.
Вместимость малого зала — 200 человек, кроме того, в комплексе будет выставочная зона и зона отдыха. Пространство от старого здания до нового получило название «Театральный променад: от Любимовых до Каменских».
Малая сцена ТЮЗа — один из инфраструктурных объектов, строительство которых приурочено к 300-летию Перми, и неудивительно, что она откроется спектаклем, поставленным тоже по этому случаю — «Капризкой» (6 +) по книге пермского писателя Льва Кузьмина. Ставит спектакль режиссёр Татьяна Безменова — известный режиссёр музыкального и пластического театра из Новосибирска. С Пермским ТЮЗом она сотрудничает давно: как режиссёр поставила спектакль «Чемоданное настроение» (6 +) и на многих постановках работала как хореограф.
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