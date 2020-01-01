Мария Сыропятова До основанья, а затем... «Дом уездного земства» будет полностью демонтирован Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом уездного земства г. Пермь

Константин Долгановский

Проект реставрации объекта культурного наследия «Дом уездного земства» в Перми предполагает полную замену конструкций здания. Об этом говорится в акте историко-культурной экспертизы по проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом уездного земства» (ул. Пермская, 66). Документ принят экспертной комиссией 31 мая 2021 г. и опубликован на сайте краевой Инспекции по охране объектов культурного наследия. Госэкспертиза проекта пока не завершена.

«Проектной документацией предлагается полная замена несущих и ограждающих конструкций в соответствии с утверждённым предметом охраны объекта культурного наследия. В целях приспособления объекта культурного наследия для современного использования предлагается изменение планировочной структуры, а также устройство подземных этажей и антресольного этажа в уровне эксплуатируемого чердака», — отмечается в документе. При этом техническое состояние почти всех конструкций здания признано неудовлетворительным или аварийным, исключение — фундамент (его признали ограниченно-работоспособным).

9 июня в соцсетях появилась информация о начале демонтажа объекта культурного наследия «Дом уездного земства» (ул. Пермская, 66). Как сообщал «Новый компаньон», это здание было передано в управление Пермскому театру юного зрителя, на месте исторического дома планируют возвести малую сцену ТЮЗа.

«Сейчас проходят первичные противоаварийные мероприятия в связи с угрозой обрушения, — пояснил ситуацию директор Пермского ТЮЗа Артём Агеев. — Это сгоревшее здание стоит уже много лет, а верхняя его часть стала сильно наклоняться к проезжей части. Документацией, которая сейчас заканчивает прохождение государственной экспертизы, эти противоаварийные мероприятия предусмотрены».

В Инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края тоже считают, что «дальнейшее использование здания в существующем виде недопустимо».

«Некачественная эксплуатация здания, пожары в разные годы существенно изменили как внешний, так и внутренний облик здания. В результате пожара 2015 года конструкции крыши, перекрытия были утрачены, — прокомментировали ситуацию в инспекции. — В настоящее время, на основании проекта первоочередных противоаварийных мероприятий, инспекцией выдано разрешение на проведение работ по демонтажу аварийных конструкций. Поскольку здание находится в аварийном состоянии, работы проводятся механизированным способом. Поскольку в здании не сохранились ценные архитектурные и конструктивные элементы, в последующем здание полностью будет демонтировано».

Добавим, что в документации описаны подробности проекта приспособления объекта культурного наследия «Дом уездного земства» под современное использование. Проектом предусмотрено сохранение схемы двухэтажного здания с двумя подземными этажами и чердаком, которые также будут использоваться. При этом, на первом и втором этажах будет скорректировано планировочное решение с сохранением коридорного типа. Стены будут возведены из кирпича с внутренним слоем утеплителя, окна будут выполнены из ПВХ-профиля с имитацией структуры дерева, наружные деревянные двери на главном фасаде будут сделаны из массива ангарской сосны. Будут построены две эвакуационные лестницы, один грузовой лифт и одна подъёмная платформа, а также создана холодная терраса со стороны фасада на ул. Пермской.

Проект предусматривает восстановление элементов внешнего декора только на фасаде со стороны ул. Пермской. Внешний вид здания со стороны Пермского ТЮЗа, не будет сохранён, поскольку он не входит в предмет охраны. По проекту, предполагается его видоизменение, в том числе имеется в виду строительство остеклённого перехода в здание ТЮЗа (в помещения костюмерной). Также внешняя стена здания со стороны ТЮЗа будет выполнена в витражном остеклении.

На двух подземных этажах будут размещены складские помещения малой сцены и технические помещения. Зрительный зал малой сцены будет расположен на первом этаже. Чердачное пространство будет использовано под костюмерные и мастерские. Для сообщения между помещениями зрительского комплекса запроектирована открытая парадная кованая металлическая лестница, соединяющая три уровня — первый подземный, первый и второй этажи.

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