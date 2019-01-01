В здании на ул. Пермской, 66 построят малую сцену Театра юного зрителя Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской гордумы утвердили внесённые в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми изменения, связанные с исключением из него здания на ул. Пермская, 66, где в будущем может разместится малая сцена Пермского театра юного зрителя. Здание закрепят за ТЮЗом.

Первым этапом реализации проекта по реконструкции здания на Пермской станет разработка научно-проектной документации с получением положительного заключения КГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края». Вторым — проведение работ по приспособлению здания для современного использования. Все работы планируется завершить в 2022 году.

Как пояснили в городской администрации, изначально здание на Пермской, 66 было включено в прогнозный план приватизации с целью последующей его продажи, так как оно находилось в неудовлетворительном состоянии. Цена здания при продаже составила бы 1 руб., а стоимость земельного участка была оценена в 15 млн руб.

По словам депутата Пермской гордумы Дмитрия Фёдорова, во время проработки проекта на профильном комитете были получены положительные заключения Контрольно-счётной палаты Перми и управления экспертизы и аналитики гордумы.

Однако в ходе обсуждения на пленарном заседании депутаты заинтересовались концепцией дальнейшего развития здания, а также возможностью его эксплуатации, так как оно было сильно повреждено во время пожара.

По словам начальника департамента культуры и молодёжной политики Перми Елены Негановой, концепция пока есть только предварительная, разработанная Институтом планирования. Что же касается обследования здания, то оно будет проведено в ходе разработки проектно-сметной документации.

«Первой задачей станет обследование здания. Мы знаем, что частично оно было утрачено из-за пожара. Но в здании есть фундамент и другие элементы, которые сохранились. Еще на предварительном этапе этот вопрос прорабатывался», — заявила Елена Неганова.

По её словам, они не впервые заходят на проекты, связанные с реставрацией объектов культурного наследия. Так, например, сейчас на стадии экспертизы находится реставрационный проект по ДК Солдатова.

«Сегодня необходимо разработать научно-проектную документацию, и эта работа будет проводиться с привлечением экспертов по охране памятников. Кроме того, там появится исторический раздел. Сейчас самое главное — что у нас есть софинансирование, и мы готовы приступить к разработке проекта. Понятно, что у всех проектов есть различные стадии обсуждения и принятия документов. И в этих всех процессах будут задействованы и депутатский корпус, и администрация Перми», — пояснила она.

Напомним, ранее малую сцену ТЮЗа планировалось построить рядом с существующим зданием театра, на ул. Екатерининской. Однако здание превысило существующие нормативы высотности для городского центра, и проект оказался нереалистичным.

Второй вариант на ул. Пермская, 66 оказался наиболее реалистичным. Историческое здание планируется соединить крытым переходом с нынешним зданием театра. Проект предусматривает и элементы внешнего благоустройства. Слева от особняка Любимовой планируется восстановить исторический фонтан, который станет началом пешеходной аллеи, ведущей от Екатерининской к Пермской. Справа от театра, ближе к Пермской, планируется оборудовать благоустроенное общественное пространство, которое в тёплое время года будет служить открытой сценой для концертов, занятий с детьми и других публичных событий.

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