Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский ТЮЗ подвёл промежуточные итоги строительства театрального променада Проект будет завершён в 2023 году Поделиться Твитнуть

фото: Роман Горбатовский

Пермский театр юного зрителя и ТОС «Попова» подвели сезонные итоги благоустройства нового культурного пространства для отдыха «Театральный променад: от Любимовых до Каменских». Речь идёт о проходе от главного здания ТЮЗа на ул. Екатерининской к ул. Пермской, где ведётся строительство малой сцены театра.

Проект благоустройства этой территории стал победителем краевого конкурса инициативного бюджетирования. Финансирование предусматривает несколько источников денежных средств: бюджет Пермского края (75%), бюджет города, средства жителей, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Работы начались в августе нынешнего года. К настоящему времени обустроено пространство около театра, закуплены и установлены малые архитектурные формы из чугуна: пять фонарей, три скамейки и урна, выполненные в технике каслинского литья на знаменитом уральском заводе. Пресс-форма декора малых архитектурных форм называется «Ветка хмеля», и льют её с 1916 года. Таким образом, визуальный ряд пространства максимально приближен к эпохе рубежа XIX-XX веков, когда был построен дом пароходчицы Елизаветы Любимовой, где расположена главная сцена театра. В кованую решётку-ограду театра вмонтированы два уличных моноблока с театральной видеорекламой. В пресс-службе театра говорят, что прогулочное пространство будет выполнено «в имперском стиле».

«Театральный променад: от Любимовых до Каменских» визуально и территориально объединит два здания, два памятника архитектуры регионального значения — особняк Любимовой и Дом уездного земства, построенный купцом Фёдором Каменским, где разместится новая сцена театра. В 2023 году они составят единый театральный комплекс.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.