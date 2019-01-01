Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проект второй сцены пермского ТЮЗа оценили в 500 млн руб. Её соединят с главным зданием крытым переходом Поделиться Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин встретился с руководством пермского театра юного зрителя.

Напомним, ранее стало известно о том, что здание на ул. Пермской, 66 будет приспособлено под нужды второй сцены театра.

В рамках встречи художественный руководитель ТЮЗа Михаил Скоморохов и директор Артём Агеев представили Дмитрию Махонину проект малой сцены, которую планируется оборудовать в здании на ул. Пермской, 66, примыкающем к театру с тыла.

Проект был выставлен в верхнем фойе театра — там, где сейчас играются камерные спектакли, предназначенные для малой сцены. Михаил Скоморохов напомнил предысторию: планировалось построить малую сцену рядом с существующим зданием ТЮЗа, на ул. Екатерининской. Нашли инвестора, однако он запланировал здание, превышающее существующие нормативы высотности для городского центра. Проект оказался нереалистичным.

Теперь же за счёт мэрии было сделано планировочное решение, которое, по мнению руководства театра, учитывает все потребности и пожелания тюзовцев. Малая сцена, которая разместится в отреставрированном историческом здании, пострадавшем от пожара в марте 2015 года, будет соединена крытым переходом с нынешним театральным зданием (особняком пароходчицы Елизаветы Любимовой, архитектор Александр Турчевич).

Проект включает и внешнее благоустройство. Слева от особняка Любимовой планируется восстановить исторический фонтан (там сейчас находится круглая клумба), который станет началом пешеходной аллеи, ведущей от Екатерининской к Пермской. Справа от театра и ближе к Пермской (за нынешним служебным двором ТЮЗа) планируется оборудовать благоустроенное общественное пространство, которое в тёплое время года будет служить открытой сценой для концертов, занятий с детьми и других публичных событий.

Ориентировочная стоимость проекта — около 500 млн руб. Дмитрий Махонин оценил сумму как приемлемую.

По мнению врио губернатора, новая сцена ТЮЗа может стать ещё одним подарком пермякам к 300-летию города.

В случае реализации проекта театральные площади увеличатся с нынешних 3414 кв. м до 4423,4 кв. м; площадь земельного участка — с 6100 км. м до 7529 кв. м; площадь зрительных залов — с 376 кв. м до 556 кв. м.

Кроме того, Дмитрий Махонин посмотрел фрагмент репетиции спектакля «Я вижу солнце» по повести Нодара Думбадзе, который Михаил Скоморохов планировал выпустить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и не теряет надежды выпустить в начале нового сезона.

Михаил Скоморохов рассказал, что количество спектаклей, уже почти завершённых и ждущих выпуска, становится всё больше. Ожидает своей очереди «Алиса в Стране Чудес» в постановке Майкла Ханта (премьера была назначена ещё в марте, но отменена в последний момент из-за начала карантина); приглашённый режиссёр из Барнаула Константин Яковлев ставит знаменитую пьесу Колина Хиггинса «Гарольд и Мод» с Валентиной Лаптевой и Евгением Замахаевым в заглавных ролях; сам Скоморохов намерен после выпуска «Я вижу солнце» приступить к постановке сказки «История Царя Гороха», сочинённой драматургом Ильёй Губиным; после всего этого планируется спектакль-бенефис Татьяны Жарковой «Ах, как бы нам пришить старушку» по пьесе Джона Патрика «Дорогая Памела» в постановке режиссёра из Тюмени Алексея Ларичева.

Осталось лишь дождаться открытия театра для зрителя, однако, когда это произойдёт, не может точно сказать даже присутствовавший на встрече министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.

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