Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Проект новой сцены ТЮЗа готовится для презентации губернатору Поделиться Поделиться Твитнуть

Планы расширения театра юного зрителя (ТЮЗ) в ближайшее время будут рассмотрены на встрече губернатора Дмитрия Махонина с руководством пермских театров.

Напомним, ранее глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что под нужды ТЮЗа могут быть переданы здание и участок на ул. Пермской, 66, принадлежащие муниципалитету.

Проект приспособления здания на Пермской для нужд ТЮЗа обсуждается на городском и региональном уровнях.

ул. Пермская, 66

Олег Гайсин

Здание, о котором идёт речь, примыкает к театру сзади. Это дом 1860 года постройки, объект культурного наследия регионального уровня, который в апреле 2015 года серьёзно пострадал от пожара.

Как сообщили «Новому компаньону» ещё в декабре 2018 года в департаменте имущественных отношений администрации Перми, планировалось в срок до 31 декабря 2019 года разработать научно-проектную документацию о приспособлении этого объекта для современного использования с обязательным обследованием несущих конструкций, а также в срок до 31 декабря 2020 года провести усиление несущих конструкций и ремонт крыши с устройством организованного водостока. Ещё через год, до 31 декабря 2021 года, планировалось выполнить работы по устройству отмостки здания, ремонт помещений и лестниц, замену оконных и дверных заполнений, и, наконец, до 31 декабря 2022 года выполнить работы по реставрации фасадов.

В то время, несмотря на все планы, никто в муниципалитете не предполагал, каким целям может служить отреставрированное здание, поэтому идея ТЮЗа устроить в нём новую сцену была встречена благосклонно.

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