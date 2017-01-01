Тревожные адреса Какие памятники истории и архитектуры Перми нужно отреставрировать к 2023 году

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Менее чем через пять лет Перми грозит юбилей. Не все краеведы и историки согласны с этой датой, но не будем углубляться: нас 300-летие Перми интересует не как исторически выверенное событие, а как повод для «генеральной уборки» — приведения города в порядок. Если всё пойдёт по плану, к знаменательной дате город придёт с новой художественной галереей и новой сценой Театра оперы и балета, с парком на набережной вместо железной дороги и культурно-рекреационным кластером на месте завода им. Шпагина. Однако за горячим обсуждением «великих строек» почему-то забывается, что о городской истории гораздо красноречивее свидетельствуют здания с историей, многие из которых находятся не в лучшем состоянии. Будут ли к юбилейной дате приведены в порядок объекты историко-культурного наследия? Оказалось, что с этим всё очень непросто.

Специалисты считают, что повреждённое пожаром здание на ул. Сибирской, 26а можно и нужно восстанавливать

Фото: Константин Долгановский

Как сообщил вице-премьер правительства Пермского края Антон Клепиков, программа праздничных мероприятий находится в стадии разработки. Пока что включение в неё реставрации исторических объектов не обсуждается. Дело в том, что сумма, которую выделяет на организацию праздника федеральный бюджет, — 660 млн руб. — строго целевая и должна быть потрачена не на приведение города в порядок, а непосредственно на организацию культурно-массовых мероприятий в 2022—2023 годах.

Впрочем, на что конкретно удастся потратить эти деньги, будет понятно после того, как начнёт работу комитет «Пермь-300» при правительстве Российской Федерации, в который кроме представителей города и региона войдут специалисты федеральных ведомств — минкульта, минстроя, минфина и МВД. Комитет приступит к работе в 2019 году.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края намерена встретить начало работы комитета во всеоружии. Руководитель ведомства Александр Жуковский сообщил, что сотрудники инспекции заняты составлением реестра памятников согласно их ведомственной принадлежности. Всего на территории региона расположено 2814 объектов культурного наследия. Из них 1867 являются объектами федерального значения (в основном это археологические памятники) и 1200 — регионального.

Александр Жуковский пояснил, что на сегодняшний момент в Прикамье в удовлетворительном состоянии находится лишь 38% объектов культурного наследия. Чтобы их сохранить и провести на них ремонтно-реставрационные работы, из бюджетов всех уровней в среднем ежегодно выделяется по 450 млн руб.

Как пояснил глава инспекции, уровень памятника (федерального или регионального значения) не так важен, как принадлежность объекта. Кому принадлежит историческое здание — городу, частному лицу или какому-то учреждению? От этого ключевого параметра зависят возможности финансирования реставрационных работ. Александр Жуковский подсказал нам несколько адресов, на которые, по мнению специалистов, необходимо срочно обратить внимание. Все эти объекты расположены в центре Перми. Разумеется, исторический центр — не единственное место, где памятники требуют реставрации, однако не будем пытаться охватить необъятное.

Частные объекты

Как пояснил Александр Жуковский, с памятниками, находящимися в руках частных лиц или частных компаний, всё очень просто. Есть лишь два строгих условия: все работы на объектах должны выполнять компании, обладающие лицензией на право проведения реставрации памятников, а все проекты — проходить историко-культурную экспертизу. Зато с финансами — никаких ограничений: не нужно проводить тендеры на право проведения работ и отчитываться перед государством по поводу целевого использования средств. Деньги частные: хозяин — барин.

Если объект культурного наследия найдёт заботливого хозяина-частника, он, считай, спасён. Именно поэтому с октября 2017 года муниципальные и федеральные ветхие объекты можно взять в аренду на 49 лет за символическую сумму в 1 рубль в год с обязательством в течение семи лет привести объект в порядок. Есть даже соответствующий раздел на сайте госинспекции: «Памятник ищет хозяина».

Адрес: ул. Сибирская, 35

Так выглядит сегодня пивзавод Ижевского товарищества на ул. Сибирской...

Наиболее заметный памятник в Перми, находящийся в руках частной компании, — это пивзавод Ижевского торгово-промышленного товарищества, который в феврале 2018 года приобрело АО «Пермглавснаб». Многострадальный памятник — выдающийся образец архитектуры промышленного модерна начала ХХ века — наконец-то обрёл ответственного собственника, заинтересованного в его сохранности.

...а так он будет выглядеть после реставрации

За прошедшее с момента покупки здания время «Пермглавснаб» создал проект реконструкции, который уже прошёл историко-культурную экспертизу. После получения положительного заключения госинспекции по охране объектов культурного наследия компания приступит к созданию проектно-сметной документации, которая тоже в своё время отправится на экспертизу.

Генеральный директор АО «Пермглавснаб» Владимир Занин надеется, что уже летом 2019 года удастся выйти на начало строительства, а в 2020 году сдать дом в эксплуатацию. На первом этаже разместится медицинский центр (по словам Занина, рассматривается несколько предложений частных клиник), на втором — офисы, ещё три этажа будут отданы под эксклюзивное жильё, и уже сейчас им интересуются потенциальные покупатели.

Компания намерена потратить на реставрацию бывшего пивзавода около 200 млн руб. Работа, по словам Занина, предстоит скрупулёзная, детальная, поскольку фасад планируется восстановить «один в один» — в точном соответствии с историческими снимками.

Объекты учреждений федеральной принадлежности

Реставрация пивзавода — факт, важный не только сам по себе, но и с точки зрения влияния на городскую среду. Квартал ул. Сибирской, в котором расположен этот памятник, — единственный в Перми, где все здания — исторические. Рядом с пивзаводом находится здание конвойной команды, тщательно отреставрированное для торгового центра «Галерея», а напротив — комплекс зданий гуманитарного педагогического университета (ПГГПУ) и Дом чекистов.

Адрес: ул. Сибирская, 26а

В августе 2012 года произошёл пожар, уничтоживший верхнюю часть одного из зданий педуниверситета — факультета иностранных языков. Деревянный особняк работы выдающегося архитектора-классициста Ивана Свиязева сильно пострадал, но подлежит восстановлению. Проблема в том, что педуниверситет — федеральное учреждение (учредитель — Министерство науки и высшего образования РФ), соответственно, всё финансирование идёт из федерального центра и подлежит целевому использованию. Это значит, что не только реставрация в целом, но и каждый её этап должны быть определены как цель финансирования: нельзя деньги, выделенные учредителем по статье «капитальный ремонт строений», направить на создание проектно-сметной документации, а без этой документации нельзя реконструировать памятник.

Причиной пожара стала небрежность рабочих, которые меняли утеплитель в помещении чердака. Во время пожара выпускники иняза собрались вокруг полыхающего здания, приехали даже из городов Пермского края. Ректор вуза Андрей Колесников говорит, что он не знает, на что было тяжелее смотреть — на погибающий памятник или на слёзы вчерашних студентов: «Когда они учились в этом старом здании, всё время жаловались на неудобства, но теперь говорят, что в нём была душа».

Здание законсервировано, и уже шесть лет идут разговоры о том, как с ним быть. Поступали разные предложения, например, снести руины, оставить только актовый зал — наиболее важный с точки зрения архитектуры элемент — и вписать его в современную архитектуру. Были и предложения частных инвесторов, один из них даже предлагал восстановить на свои средства особняк и использовать его как частный музей. Однако государственные органы (в том числе и инспекция по охране объектов культурного наследия) все эти проекты отвергла.

Хорошая новость заключается в том, что, возможно, средства для реставрации найдутся в федеральном бюджете. Министерство культуры РФ объявило, что принимает заявки на конкурс на реставрацию объектов наследия, находящихся в федеральной собственности, и региональных объектов федерального значения. Госинспекция по охране

объектов культурного наследия Пермского края направила на конкурс две заявки: на реставрацию здания иняза ПГГПУ (объект в федеральной собственности) и церкви в селе Пянтег Чердынского района (региональный объект федерального значения). Пянтежская деревянная церковь — старейшее здание на Урале, которое, по словам Александра Жуковского, требует немедленного укрепления и противопожарной обработки — особенно в свете событий в Кондопоге.

Заявки на конкурс принимаются до 21 декабря, рассмотрение состоится весной.

К сожалению, даже если заявка выиграет в конкурсе, отреставрировать архитектурный ансамбль полностью не удастся. В комплекс помимо главного здания входят два флигеля (они, к счастью, при пожаре не пострадали), и лишь один из них принадлежит университету. В обоих флигелях были в своё время квартиры для сотрудников вуза. В одном из них жил в 1930-х годах ректор Поликарп Георгиевич Погожев, ставший жертвой политических репрессий. В нынешнем октябре в память о нём на здании, всё ещё принадлежащем университету, был установлен знак «Последний адрес».

Второй флигель оставался жилым во время льготной приватизации жилья, и обитатели его приватизировали, так что теперь это частный объект. К счастью, нынешние владельцы не могут его снести и построить на его месте, например, торговый центр: этому противится не только законодательство об охране памятников, но и то, что земля, на которой стоит этот домик, — в федеральной собственности.

Адреса: ул. Советская, 26 и ул. Петропавловская, 30

Небольшой зелёный особнячок на ул. Советской, 26 занимала военная кафедра вуза, сейчас он стоит закрытым

Фото: Константин Долгановский

Эти исторические здания, как и особняк работы Свиязева, — часть имущественного комплекса федерального учреждения, на сей раз медицинского университета (учредитель — Министерство здравоохранения РФ).

Небольшой зелёный особнячок на ул. Советской, 26 занимала военная кафедра вуза, сейчас он стоит закрытым. На рубеже XIX и ХХ веков здесь располагалась контора товарищества «Бранобель», и в 2003 году по инициативе предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» на стене здания появилась мемориальная доска братьям Людвигу и Роберту Нобелям, основоположникам нефтяного бизнеса в Прикамье.

На углу улиц Петропавловской и Газеты «Звезда» находится одно из красивейших зданий в городе. Если его отреставрировать, оно может стать предметом паломничества и фоном для селфи. Это третий корпус того же медуниверситета, и в его рабочем крыле до сих пор располагается кафедра стоматологии.

Здание, известное как доходный дом Кувшинского, построено по проекту ещё одного знакового для Перми архитектора — Александра Турчевича, автора Дома Мешкова (краеведческий музей) и Дома Любимовой (Театр юного зрителя). Дом Кувшинского в архитектурном отношении ничуть не уступает своим более счастливым «родственникам». Сейчас здание законсервировано, оба внешних фасада затянуты сеткой. Лишь в пристрое во дворе, где в 1902 году Кувшинский открыл типографию, продолжается учебный процесс.

По поводу обоих зданий у руководства медуниверситета нет никаких конкретных планов. В 2016 году, когда отмечалось 100-летие высшего образования на Урале, вузу удалось получить от учредителя средства на капитальный ремонт, за счёт которых был прекрасно отремонтирован главный корпус (тоже, кстати, памятник), но на большее их не хватило.

Хорошая, пусть и не очень громкая новость заключается в том, что, как утверждает начальник управления по социальной защите и внеучебной работе университета Дмитрий Токмаков, федеральный учредитель в курсе ситуации, и руководство вуза периодически напоминает о необходимости реставрации ветхих корпусов.

По мнению Александра Жуковского, перекрёсток улиц Петропавловской и Газеты «Звезда» с прилегающими зданиями требует особенно пристального и неотложного внимания. Здесь, кроме уже упомянутого здания Турчевича, находится ещё и здание (ул. Петропавловская, 38), где первоначально располагался Пермский научно-промышленный музей, с коллекции которого берут начало и краеведческий музей, и художественная галерея, и даже зоопарк. Промышленник Владимир Дмитриевич Кувшинский был попечителем этого музея. В здании нынче расположен кожно-венерологический диспансер, и оно тоже требует реставрации.

Адрес: ул. Ленина, 11

Ещё один памятник, находящийся в распоряжении федерального учреждения, — бывшее церковное здание, где располагается НИИ экологии и генетики микроорганизмов, один из институтов Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ УрО РАН).

Руководство Пермского федерального исследовательского центра мечтает, чтобы здание на ул. Ленина, 11 выглядело не хуже, чем знаменитый Дом Грибушиных

Фото: Константин Долгановский

ПФИЦ — не только очень интеллигентное учреждение, оно также располагает некоторыми средствами, позволяющими ему неплохо заботиться о своём имуществе. Достаточно вспомнить находящийся по соседству с НИИ экологии и генетики микроорганизмов Дом Грибушина (ул. Ленина, 13), который достался «академикам» в почти руинированном состоянии, а сейчас благодаря проведённой хозяевами реставрации стал одной из главных городских достопримечательностей. Здание НИИ экологии и генетики микроорганизмов руководство научного центра мечтает отремонтировать так, чтобы оно выглядело не хуже «дома с фигурами». Однако финансовое законодательство этому, мягко говоря, не способствует.

ПФИЦ получил от федерального учредителя — Министерства науки и высшего образования РФ — средства на капитальный ремонт, но, как и в истории с корпусом педуниверситета, эти средства нельзя использовать для создания проектной документации, а без проектной документации, созданной лицензированной организацией и прошедшей историко-культурную экспертизу, прикасаться к памятнику нельзя.

Хорошая новость в том, что у учёного сообщества есть не только средства для ремонта памятника, но и огромное желание этот ремонт сделать и к 300-летию Перми подарить городу ещё одно красивое историческое здание. Как сообщил заместитель директора ПФИЦ по общим вопросам Павел Курлеев, совместно с госинспекцией по охране объектов культурного наследия была составлена дорожная карта из 13 пунк­тов, которая позволит проделать подготовительные работы и получить-таки необходимые для реконструкции памятника документы. По словам Курлеева, предстоит длительный и нудный процесс, к тому же довольно затратный. Если вспомнить, что Дом Грибушина тоже нуждается в ремонте — предстоит гидроизоляция подвала и обновление фасада, то получится, что на научно-проектную документацию по двум объектам учреждению придётся потратить около 3 млн руб. и примерно столько же — на прохождение экспертиз.

Муниципальные объекты

Собственником большинства объектов историко-культурного наследия в городе является муниципалитет. Таких зданий, по словам Александра Жуковского, в Перми 104. Это и хорошо, и плохо: хорошо, потому что муниципальный бюджет может относительно свободно распоряжаться собственными средствами для того, чтобы такие объекты ремонтировать, но плохо, потому что на все эти объекты средств никогда не хватит.

К 300-летию Перми городские власти при поддержке депутатов гордумы обязуются до 2021 года отремонтировать фасады целого ряда домов в центре города. Первоначально предполагалось привести в порядок фасады домов на Комсомольском проспекте, однако позже в список включили ещё шесть домов на ул. Героев Хасана (№1, 3, 4, 5, 7, 8) и два на ул. Краснова (№26 и 28). Позже городская администрация предложила ещё увеличить количество домов в списке, включив в него восемь домов на ул. Петропавловской (№37, 46, 83, 85, 87, 89, 91, 93) и дом №9 на ул. Куйбышева.

На эти цели в проекте городского бюджета на 2019 и 2020 годы заложили по 80 млн руб., а на 2021 год — 150 млн руб.

Среди зданий, которые оказались в списке, есть и объекты историко-культурного наследия — Дом учёных (Комсомольский проспект, 49) и школа №9. Это значит, что муниципалитету предстоит пройти весь нелёгкий путь с тендерами, лицензированными организациями и историко-культурными экспертизами, который вынуждено проходить любое государственное учреждение, собирающееся проводить ремонтные работы на памятнике. Научно-

проектная документация по Дому учёных уже готова, и известно, что его реставрация потребует около 100 млн руб. — дополнительно к общей смете ремонта фасадов.

Адрес: ул. Пермская, 66

Дом 1860 года постройки, который в апреле 2015 года пострадал от пожара

Фото: Константин Долгановский

Наиболее проблемные муниципальные объекты находятся вне утверждённого перечня домов, которые будут отремонтированы к юбилею. Это, например, дом 1860 года постройки, который в апреле 2015 года пострадал от пожара, да так и стоит, пугая приезжих. По словам Александра Жуковского, с реставрацией этого объекта возникли сложности, связанные как раз с его имущественной принадлежностью. Как у всякого многоквартирного дома (в момент пожара здесь было зарегистрировано 36 семей), у объекта было несколько собственников, поэтому, прежде чем приступать к подготовке к ремонту, нужно было консолидировать эту собственность, что и было сделано, и это — хорошая новость.

Как сообщили в департаменте имущественных отношений администрации Перми, планируется в срок до 31 декабря 2019 года разработать научно-проектную документацию о приспособлении этого объекта для современного использования с обязательным обследованием несущих конструкций, а также в срок до 31 декабря 2020 года провести усиление несущих конструкций и ремонт крыши с устройством организованного водостока. Ещё через год, до 31 декабря 2021 года, планируется выполнить работы по устройству отмостки здания, ремонт помещений и лестниц, замену оконных и дверных заполнений, и, наконец, до 31 декабря 2022 года выполнить работы по реставрации фасадов.

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В целом наш краткий экскурс по объектам культурного наследия в центре Перми, требующим срочного ремонта, нельзя назвать безнадёжным. Хозяева многих из них активно ищут возможности для их реставрации, и некоторые уже эти возможности нашли. Однако каждый такой объект находится как будто в вакууме: вопросы реставрации памятников решаются единично, системы или программы для комплексного подхода к подобным проблемам в Перми не существует.

Но и здесь есть хорошая новость! Администрация Перми планирует создать рабочую группу для разработки проекта муниципальной программы сохранения и использования объектов культурного наследия, находящихся в собственности города. В ходе работы этой группы будет рассмотрена и дальнейшая судьба такого рода объектов.