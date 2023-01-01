Пермский ТЮЗ начали готовить к передаче в краевую собственность Губернатор Пермского края отреагировал на обращение руководства и коллектива театра Поделиться Твитнуть

ТЮЗ

Сергей Иванов

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение профильным ведомствам начать процесс передачи Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) в краевую собственность, об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так глава региона отреагировал на открытое письмо и обращение руководства ТЮЗа с просьбой рассмотреть вопрос перехода театра с 1 января 2024 года в подчинение министерству культуры Прикамья.

В частности, губернатор поручил заместителю председателя правительства Андрею Алякринскому в короткие сроки организовать инспекционный выезд на объект, а также «продолжить оказывать полное содействие театру, подрядным организациям в решении всех возникающих вопросов». Напомним, в настоящее время вместе со строительством новой сцены ТЮЗа идёт реконструкция всего квартала. В том числе, действующего корпуса театра и здания по ул. Пермской, 45. По словам Дмитрия Махонина, контроль подобной стройки должен вестись на высоком профессиональном уровне, а не «перекидываться» на учреждение культуры.

Сергей Иванов

Также губернатор поручил министру культуры Пермского края Алле Платоновой совместно с минимущества приступить к процедуре передачи театра из муниципальной в краевую собственность.

«ТЮЗ — уникальный для Прикамья театр, постановки которого очень востребованы. С вводом второй сцены репертуар театра расширится, возрастёт нагрузка в части обеспечения учреждения. Мы должны оказать ему всю необходимую поддержку со стороны края», — подчеркнул губернатор.

Напомним, новая сцена ТЮЗа с трансформирующимся залом на 180-200 мест возводится со стороны ул. Пермской. Общая площадь трёхэтажного здания, включая подземный, составит 4,4 тыс. кв. м. Оба здания будут объединены в единый ансамбль.

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