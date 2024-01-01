Жалобу крупнейшего миноритария СМЗ рассмотрят в 17 арбитражном апелляционном суде Дата заседания пока не назначена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу АО «Инвестиционная компания «Регион»» по делу об истребовании акций СМЗ в пользу государства. Жалоба принята к производству, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные суда.

Известно, что АО «Инвестиционная компания «Регион» — крупнейший миноритарий СМЗ.

Напомним, два года назад суд признал приватизацию СМЗ в 1992 году незаконной. В собственность государства изъяли 89,4% акций завода. Четырьмя основными их владельцами были Сергей Кирпичёв, Пётр Кондрашёв, Тимур Старостин и Игорь Пестриков. Все суды по оспариванию данного решения они проиграли.

Потом краевая прокуратура выдвинула требование изъять в пользу государства акции СМЗ у миноритариев, купивших их на Московской бирже. Речь идёт о почти 10,6% акций компании, которыми владели 2,3 тыс. миноритарных акционеров. Арбитражный суд Пермского края поддержал надзорный орган 22 марта 2024 года, объяснив своё решение так: поскольку приватизация предприятия в 1992 году признана незаконной, все последующие сделки нельзя считать добросовестными.

Почти сразу пострадавшие миноритарии начали подавать жалобы в краевой арбитраж.

Позднее Мосбиржа подала апелляционную жалобу по делу об изъятии акций Соликамского магниевого завода.

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