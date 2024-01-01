Алёна Бронникова Суд удовлетворил иск прокуратуры Прикамья об изъятии оставшихся акций СМЗ В пользу РФ взыскано более 2 тысяч акций миноритариев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края 22 марта удовлетворил иск прокурора об истребовании акций у 2266 акционеров ОАО «СМЗ» в пользу РФ. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

«Исковые требования основаны на незаконном выбытии федерального имущества из владения государства, поскольку приватизация государственного предприятия "Соликамский магниевый завод" произведена без необходимого решения правительства РФ. Сегодня судом объявлена резолютивная часть решения, требования прокурора Пермского края удовлетворены в полном объёме», — сообщает пресс-служба арбитражного суда.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно производит 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

В феврале 2022 года Генпрокуратура обратилась в суд с требованием вернуть акции СМЗ в собственность России. По мнению надзорного органа, комитет по управлению имуществом Пермской области во время приватизации предприятия в 1992-1997 годах вторгся в компетенцию правительства России и, по сути, актом приватизации Соликамского магниевого завода посягнул на экономический суверенитет страны. По закону решение о приватизации завода по переработке радиоактивных и редкометалльных руд могло принять только правительство РФ, а оно такого решения не принимало.

В мае того же года Генпрокуратуре удалось добиться в суде изъятия в собственность государства 89,4% акций предприятия, ранее распределявшихся между Петром Кондрашёвым, Сергеем Кирпичёвым, Тимуром Старостиным и Игорем Пестриковым.

Контрольный пакет был передан в собственность Росимущества. В январе 2024 года по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина 356 276 акций завода перешли ГК «Росатом».

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