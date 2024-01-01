Екатерина Артёмова Контрольный пакет акций СМЗ перешёл в собственность ГК «Росатом» Госкорпорация получила право распоряжаться 89,45% акций завода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольный пакет акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) из федеральной собственности передан госкорпорации «Росатом». По информации в официальном сообщении СМЗ, опубликованном сегодня на сайте предприятия, с 28 декабря 2023 года «Росатом» является владельцем 356 276 акций завода (89,45% в его уставном капитале).

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

В мае 2022 года Генпрокуратура РФ добилась в суде истребования в собственность государства более 89% акций предприятия, ранее распределявшихся между Петром Кондрашёвым, Сергеем Кирпичёвым, Тимуром Старостиным и Игорем Пестриковым. Контрольный пакет акций СМЗ был передан в собственность Росимущества. В декабре прошлого года премьер-министром РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче акций завода «Росатому» в качестве имущественного взноса РФ по их номинальной стоимости.

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