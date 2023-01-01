Максим Артамонов Акции Соликамского магниевого завода передадут госкорпорации «Росатом» Переход будет осуществлён в течение полугода Поделиться Твитнуть

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) передают «Росатому» — 356 276 акций предприятия перейдут госкорпорации. Об этом говорится в распоряжении, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на портале официальных правовых актов.

Акции СМЗ будут передадут «Росатому» в качестве имущественного взноса РФ по их номинальной стоимости.

Росимущества и «Росатом» должны осуществить перевод акций в течение шести месяцев.

Ранее, 11 мая 2022 года, Арбитражный суд Пермского края полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о признании незаконным акционирования ОАО «Соликамский магниевый завод» в 1992 году. В результате контроль над предприятием вернулся государству. Все последующие суды оставили данное решение в силе.

13 января этого года состоялось общее собрание акционеров СМЗ. На нём был избран новый совет директоров и ревизионная комиссия общества, а также принята новая редакция устава.

Председателем совета директоров СМЗ стал заместитель директора одного из департаментов Минпромторга Владислав Демидов. Новым генеральным директором СМЗ назначен один из топ-менеджеров АО «Атомредметзолото» Руслан Димухамедов.

Указом президента 26 января акции СМЗ переданы Росатому.

На сегодняшний день Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.